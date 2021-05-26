ГБР обыскивает Федерацию профсоюзов Украины

Государственное бюро расследований с 9:30 26 мая проводит обыски и изъятие служебных документов Федерации профсоюзов Украины в Доме профсоюзов на Майдане Независимости в Киеве. Об этом говорится в сообщении ФПУ.

В частности, обыски ведутся в кабинете переизбранного 25 мая на VII-м съезде ФПУ ее председателя Григория Осового, у заместителей главы федерации и в других служебных кабинетах.

"Пока неизвестно, какую цель преследуют служащие ГБР, которые должны заниматься государственными преступлениями, проводя обыски в самой многочисленной правозащитной общественной организации Украины. Каким образом принятые накануне делегатами съезда ФПУ решения могут повлиять на государственную безопасность?" — задались вопросом в ФПУ.

Напомним при этом, что ранее в мае ГБР также проводило обыски в департаменте по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля и департаменте по вопросам регистрации Киевской городской государственной администрации (по делу о строительстве офисного здания в охранной зоне Киево-Печерской лавры).

Кроме того, бюро обыскивало коммунальные предприятия "Житлоинвестбуд-УКБ" и "Киевское городское бюро технической инвентаризации".

Кроме этого, обыски прошли на Киевское таможне, в том числе на трех ее таможенных постах (по делу о растаможке автомобилей из Грузии).