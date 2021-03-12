Ткаченко возмущен открытием покер-клуба в киевском Доме профсоюзов, упрекая в этом Кличко

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко возмущен открытием клуба спортивного покера в киевском Доме профсоюзов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Поскольку руководство Федерации профсоюзов, на балансе которой находится Дом профсоюзов, не реагирует ни на обращения, ни на запросы Министерства культуры и информационной политики, хочу заявить о своей позиции относительно начала работы клуба спортивного покера. Считаю неправильным открытие развлекательного заведения любого направления в месте, где произошли трагические события Революции Достоинства", — заявил чиновник.

В то же время, по его мнению, "стоило бы дополнительно поддержать Музей Революции Достоинства", частично действующий в этом месте и выполняющий "важную общественную миссию по утверждению ценностей гражданского общества и борьбы украинцев за свои права".

"Удивлен, что до сих пор не увидел оценки — ни юридической, ни человеческой — со стороны одного из лидеров Майдана, ныне мэра Киева Виталия Кличко", — заявил Ткаченко.

При этом он отметил, что знает, что Киевгорадминистрация, как и его министерство, не имеет юридического воздействия на профсоюзы Украины.

"И это вполне логично, поскольку профсоюзы априори должны быть независимыми в своей деятельности. Но независимость — не вседозволенность. Независимость — это ответственность. В частности, ответственность за сохранение истории того, какими жертвами она приобреталась и отстаивалась. Почему к этой истории не хотят иметь отношение профсоюзы и мэр Киева, для меня непонятно", — высказался министр.

В связи с этим он призвал общественность, журналистов, юристов, правоохранительные органы и КГГА отреагировать "на это неоднозначное решение".

"Предлагаю сделать обсуждение этого вопроса открытым. Провести встречу с участием руководства Федерации профсоюзов Украины, адвокатов и членов семей Небесной сотни, МКИП, КГГА, общественности, журналистов и всех неравнодушных патриотов Украины", — написал Ткаченко.

Отметим, что 11 марта на улице Крещатик, 18 в Киеве, где расположен Дом профсоюзов, открылся клуб спортивного покера Full House Khreschatyk.

Напомним, что Дом профсоюзов сгорел в результате масштабного пожара в ночь на 19 февраля 2014 года, но впоследствии был восстановлен.

Это уже не первый скандал, возникающий при попытке открыть какое-либо заведение в данном здании. К примеру, в начале 2019 года конфликт возник из-за открытия там ресторана быстрого питания сети KFC.