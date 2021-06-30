Гетманцев: ВР скоро рассмотрит в первом чтении криминализацию контрабанды акцизных товаров

Глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев в своем интервью "Экономической правде" сообщил о том, что парламент может принять в первом чтении проект закона №5420 президента Владимира Зеленского о криминализации контрабанды, в том числе и контрабанды подакцизных товаров, уже до конца текущей сессии.

Как отмечает издание, исследования фиксируют рост доли нелегального рынка подакцизных товаров, в частности, табачных изделий. Так, согласно отчету "Kantar Украина", доля нелегальных табачных изделий в феврале 2021 составляла 12,8% против 5,8% в феврале 2020 года, это максимальный показатель с 2011 года.

Гетманцев, сообщил, что госбюджет недополучает ежегодно 12 млрд грн из-за нелегального рынка сигарет и еще 8 млрд грн — из-за нелегального рынка спирта.

"К сожалению, должен констатировать провал борьбы с теневым рынком подакцизных товаров по всем направлениям — горючее, алкоголь, табачные изделия. Мы не видим существенного роста поступлений от акцизного налога. Зато в интернете можно свободно приобрести алкоголь и табак без акцизных марок. В центре Киева можно купить пачку сигарет за 20 грн, тогда как у нас минимальное налоговое обязательство — 29 грн", — сказал он.

По его мнению, борьбу с контрабандой можно считать успешной, если поступления в бюджет увеличатся на 50%. И криминализация может решить эту задачу.

"У нас сейчас существенная административная ответственность за контрабанду подакцизных товаров: изъятие и штраф. Однако без неотвратимости наказания это не работает. Заработает ли, если введем уголовную ответственность за это правонарушение? Наверно, уголовная ответственность представляет большую угрозу для правонарушителя", — сказал глава комитета.

Гетманцев заверил, что сейчас нет дискуссии о необходимости криминализации контрабанды подакцизных товаров, потому что она очевидна. Он уверен, что фракция поддержит президентский проект №5420, и он будет проголосован в первом чтении до конца этой сессии, то есть до середины июля.