Глобальные инвестиции в финтех достигли рекордного уровня — исследование

В первом полугодии 2021 года мировые инвестиции в сферу финансовых технологий достигли $98 млрд. Об этом пишет PaySpace Magazine со ссылкой на исследование KPMG Pulse of Fintech.

По данным издания, в финтех инвестировали в виде сделок M&A (слияния и поглощения — Delo.ua), а также прямых и венчурных инвестиций.

При этом, за весь 2020 год отрасль получила инвестиции в размере $121,5 млрд. В то же время, количество сделок сократилось, однако возросла их стоимость: 2 тысяч 456 сделок в 2021 году против 3 тысяч 520 сделок за весь прошлый год.

Согласно исследованию, международные венчурные инвестиции в финтех составили $52,3 млрд, что более, чем в два раза превышает аналогичный показатель 2020 года ($22,5 млрд).

Рекордному росту уровня инвестиций способствует необходимость цифровой трансформации корпораций и расширения цифровых возможностей, в частности, для привлечения клиентов, резервы денежных средств и высоколиквидных активов.

Авторы исследования отмечают, что заинтересованность инвесторов во вложении денег в эту сферу создала условия для появления многочисленных "единорогов": за 6 месяцев текущего года в мире появились 163 компании, капитализация которых превышает $1 млрд.

Кроме этого, внедрение новых технологий привело к увеличению инвестиций в кибербезопасность: с $2,2 млрд в 2020 году до более $3,7 млрд в первом полугодии 2021 года.

Наибольшие объемы инвестиций в финтех в зафиксированы в США — там их объем достиг $42,1 млрд. При этом, венчурные инвестиции составили более $25 млрд по сравнению с $22 млрд за аналогичный период прошлого года.

Значительным было отражение глобальной тенденции увеличения корпоративного участия в инвестициях: $12,8 млрд инвестиций в первой половине 2021 против $11,4 млрд в течение всего 2020 года.

Среди крупнейших сделок — привлечение инвестиций компанией Robinhood в размере $3,4 млрд, Stripe — $600 млн, а также компаниями Better, ServiceTitan и DailyPay — $500 млн.

В то же время, общие инвестиции в отрасль финтех в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) также продолжили расти: в первом полугодии 2021 инвестировано более $39 млрд по сравнению с $26 млрд 2020 года. В форме венчурных инвестиций было привлечено $15 млрд.

Наблюдался значительный интерес к финтех-хабам, которые привлекли больше инвестиций, чем в прошлом году. В частности, речь идет о PE инвестициях в размере $800 млн для Group 42, базирующейся в Абу-Даби, и покупка PE Fenergo (Ирландия) за $600 млн. Общий объем инвестиций в Великобритании за период — $24,5 млрд, где наибольшей была сделка M&A компании Refinitiv на $14,8 млрд.

Инвестиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе достигли уровня $7,5 млрд, что в значительной мере обусловлено активностью венчурного капитала. Среди стран — лидеров по привлечению инвестиций — Индия ($2 млрд), Китай ($1,3 млрд) и Австралия ($900 млн).

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2021 года, и во втором квартале в частности, мировой сектор страховых технологий привлек рекордный объем инвестиций.