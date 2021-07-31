Страховой финтех с начала года привлек рекордный объем инвестиций

В первом полугодии 2021 года, и во втором квартале в частности, мировой сектор страховых технологий привлек рекордный объем инвестиций.

Об этом свидетельствуют данные отчета одного из старейших в мире страховых брокеров Willis Towers Watson (WTW).

Так, по информации WTW, по состоянию на 1 июля текущего года совокупные инвестиции в InsurTech составили $7,4 млрд, что является рекордным показателем за всю историю наблюдений.

За отчетный период было заключено 162 сделки с инвестициями на сумму более $4,8 млрд, что на 210% больше, чем во втором квартале 2020 года.

В своем исследовании авторы подчеркивают увеличение количества сделок стоимостью свыше $100 млн. Эти сделки в общей сложности составили $3,3 млрд.

Среди наиболее крупных участников инвестиционных сделок — немецкий стартап wefox и британская MGA Bought By Many.

География венчурных инвестиции в страховые стартапы дополнилась такими странами, как Румыния, Турция, Ботсвана, Мали и Саудовская Аравия.

Напомним, в первом квартале 2021 года глобальные инвестиции в страховой сектор достигли нового квартального максимума в размере $2,55 млрд.

Как сообщалось ранее, в 2021 году в Украине наблюдается стремительный рост и развитие таких направлений, как open banking, необанки, digital-сервисы и упрощение проверки (аутентификации).

В частности, эксперты прогнозируют, что высоким интересом будут пользоваться стартапы сегмента B2B2C (Business-to-Business-to-Consumer), направленные на увеличение уровня безопасности онлайн-транзакций (например, токенизация). Кроме того, бизнесу интересны и способы улучшения процессов.

Учитывая развитие технологий, финтехи будут важными партнерами для InsurTech-стартапов, поскольку смогут интегрировать необходимые платежные функции в их проекты. Кроме того, финтех-компании обладают большими массивами данных, которые интересны страховщикам.

Источник фото: Depositphotos

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