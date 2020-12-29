Политика 40 минут назад

"Это явка с повинной": Тарас Чорновил рассказал о новых деталях в деле Деркача и ТЭЦ

Тарас Чорновил отметил, что этот факт похож на явку с повинной для правоохранительных органов США

"Это явка с повинной": Тарас Чорновил рассказал о новых деталях в деле Деркача и ТЭЦ "Это явка с повинной": Тарас Чорновил рассказал о новых деталях в деле Деркача и ТЭЦ

Информатор народного депутата Андрея Деркача Виталий Михайлюк отказался от своих показаний по делу Черниговской ТЭЦ.

Об этом, как сообщает УНН, на своей странице в Facebook написал политтехнолог Тарас Чорновил.

Кратко и по делу в Telegram

"Прошло лишь три месяца, а "главный свидетель" распространил уже новое, диаметрально противоположное заявление: "Моё имя Виталий Михайлюк. Я стал невольным участником преступного заговора с целью вмешательства в избирательный процесс в США и причинения ущерба Джозефу Байдену и Демократической партии США. Публично заявляю, что информация, которую я передал Андрею Деркачу, является манипулятивной и ложной. Я признаю и раскаиваюсь, что сознательно совершил ряд действий с целью личной мести руководству и собственникам ТЭЦ. Прошу меня услышать и распространить данное заявление, — я больше не желаю быть пешкой в кулуарных играх сильных мира сего. Меня просто использовали, я же хочу жить спокойно, путешествовать и танцевать с любимой женой", — пишет Чорновил.

Тарас Чорновил отметил, что подобные слова не так заявление для прессы, как "явка с повинной для правоохранительных органов США", для которых Михайлюк теперь ценный свидетель, а Деркач и Кулик — выгодны для ритуальной жертвы персонажи, учитывая тот факт, что теперь власти Зеленского необходимо сдать многих, чтобы вывести из-под удара хозяина.

Также политтехнолог отметил в своей публикации, что на данный момент мы имеем признание человека, который подтвердил, что передавал Деркачу фальсифицированные материалы относительно схем вывода средств с ТЭЦ, следовательно — сомнение в своей подлинности вызывают и "пленки Деркача", которые по его мнению, скорее всего "подгонялись" под громкие эпизоды.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что благодаря содействию Виталия Михайлюка, в прошлом сотрудника СБУ и экс-руководителя подразделения безопасности компании "Технова" Анатолия Шкрибляка, были разоблачены схемы с выводом средств с ТЭЦ в Чернигове, Сумах и Черкассах, и Дарницкой ТЭЦ в Киеве. Однако на данный момент Михайлюк опубликовал документы, которые опровергают эти факты. 

Кроме того, в сентябре 2020 года управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) определило четырех связанных с Россией лиц, в том числе народного депутата Украины Андрея Деркача (внефракционный), причастных к попыткам повлиять на избирательный процесс в США, и ввело в отношении них персональные санкции. Информацию об этом обнародовал сайт Минфина США. 

"Министерство финансов назначило Андрея Деркача в соответствии с указом 13848 за его попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году. Деркач, депутат украинского парламента, более 10 лет был активным российским агентом, поддерживая тесные связи с российскими спецслужбами. Деркач прямо или косвенно участвовал, спонсировал, утраивал или иным образом был причастен к иностранному вмешательству в попытке подорвать предстоящие президентские выборы в США 2020 года", — говорится в сообщении.

"Сегодняшнее обозначение Деркача нацелено на разоблачение российских кампаний злонамеренного влияния и защиту наших предстоящих выборов от иностранного вмешательства. Эта акция является четким сигналом для Москвы и ее доверенных лиц о недопустимости подобной деятельности", — добавили в Минфине США.

В свою очередь американский министр финансов Стивен Мнучин подчеркнул, что Андрей Деркач и другие российские агенты используют манипуляции и обман, чтобы попытаться повлиять на выборы в США и других странах мира.

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