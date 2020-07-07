Инвестиции за рубеж — дань моде или разумная альтернатива?

Задача эффективного размещения капитала розничных инвесторов в Украине никогда не имела достойного решения, хотя ее актуальность растет из года в год.

Украинский средний класс, несмотря на непрекращающиеся экономические катаклизмы, постепенно наращивает активы. Существующие сценарии инвестиций, которые исчерпываются покупкой недвижимости с последующей сдачей ее в аренду или размещением депозитов в банках, перестали быть привлекательными.

При покупке недвижимости, минусами являются критически низкая ликвидность, значительные операционные издержки, высокие риски и стагнация реальной стоимости актива из-за непрекращающихся девальваций. В отношении банковских депозитов можно также упомянуть риски, ставшие очевидными после ликвидации более половины всех работающих банков в стране (107 из 185) за последние 10 лет и постоянно снижающиеся процентные ставки по депозитам, которые уже не превышают уровня инфляции. Например, в "ПриватБанк" ставка по долларовому депозиту составляет около 1,5% годовых, что ниже уровня инфляции доллара.

В этой ситуации альтернативой для многих стали инвестиции за рубеж, в первую очередь, в фондовый рынок развитых стран ЕС и США. "Зеленый свет" подобным инвестициям дал Национальный банк Украины своим постановлением №5 от 02.01.2019г., которым он отменил требование обязательного получения индивидуальных лицензий на валютные операции и заменил их системой электронных лимитов с ограничением годового объема операций в 50"000 Евро (для физ. лиц).

Несколько позже лимит был увеличен до 100"000 Евро в год, что достаточно для среднегодовых потребностей абсолютного большинства розничных инвесторов, учитывая возможность использования е-лимита для каждого члена семьи. В результате этих регуляторных изменений каждый украинец, имеющий доходы легального происхождения, получил возможность свободного размещения средств за рубежом без необходимости прохождения дополнительных бюрократических процедур.

Если обратиться к практической стороне вопроса, то я успешно воспользовался предоставленным правом, хоть и с некоторыми заминками на стороне банков. Из-за неоднозначных формулировок регулятора и привычки банков "дуть на холодное", многие из них требуют пакет документов, делающий невозможным совершение указанной операции. Из наиболее запомнившегося — требование оригиналов уставных документов получателя или договор с оригинальными подписями, переведенный и заверенный нотариально. Искренне надеюсь, что это был эксцесс исполнителя и в скором времени большие системные банки научатся корректно работать с подобными операциями. Должен отметить, что найти банки, адекватно работающие с е-лимитами, вполне реально.

Вернемся к доступным за рубежом инвестиционным инструментам, которые плюс к недвижимости и депозитам дополняются инструментами фондовых рынков. Несмотря на великое множество сложных к пониманию и изучению инвестиционных продуктов, включающих акции, ETF, облигации, фьючерсы, опционы, свопы и другое, наиболее популярными и простыми в среде розничных инвесторов являются акции международных корпораций-гигантов, таких как Apple, Amazon, Microsoft, Tesla...

Акции дают их владельцу право на часть акционерного капитала компании, а следовательно, и на часть ее прибыли, которая выплачивается в форме дивидендов. Доходность инвестиций в акции формируется суммой дивидендного дохода и прироста стоимости самой акции.

Выбор акций огромен. Только в США на основных биржах NYSE и NASDAQ торгуются около 10"000 акций разных компаний, каждая из которых уникальна и может обогатить или разорить инвестора. Умение работать с ними, оценивать, управлять и формировать инвестиционные портфели требует значительных знаний и навыков, которым обучаются портфельные менеджеры и инвестиционные аналитики. Примечательно, что наряду с изысканными инвестиционными стратегиями существуют более простые и доступные розничным инвесторам подходы.

Одна из наиболее популярных стратегий заключается в инвестировании в индексный фонд или, простыми словами, покупка очень большого количества акций очень малыми количествами. Такой подход был рекомендован для розничных инвесторов легендарным Уорреном Баффетом и многими с успехом применяется по сей день. Например, за прошедшее десятилетие совокупный доход наиболее популярного американского индекса S&P500, при условии реинвестиции дивидендов, составил 13,35% годовых в долларах США, что превысило доходность большинства альтернативных стратегий. Конечно, необходимо помнить, что приведена итоговая доходность, на протяжении периода она неравномерно колебалась и в определенные моменты могла быть даже отрицательной.

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Инвестирование в финансовые рынки несет в себе некоторый риск утраты средств и степень этого риска коррелирует с размером возможного полученного дохода. Потому для адаптации портфеля к аппетиту каждого инвестора применяются индивидуально модифицированные инвестиционные стратегии. Приведенная в примере доходность всего лишь является оценочным индикатором возможностей довольно консервативной стратегии и объясняет столь высокие темпы роста розничных инвестиций в рынок США.

В заключение хочу отметить, что расширение свобод граждан, в том числе финансовых свобод распоряжения собственным капиталом — это однозначно позитивный фактор развития общества, а рост количества украинцев, инвестирующих в рынки капитала, говорит о росте финансовой грамотности и готовности полагаться не только на государственный Пенсионный фонд, но и на себя самого.