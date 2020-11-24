Из фонда борьбы с COVID-19 использовали 62% денег, из них только 20% — на здравоохранение

Из украинского Фонда борьбы с коронавирусом по состоянию на 20 ноября 2020 года использовали 41 млрд грн, из них на здравоохранение — около 8 млрд.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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Так, уже использовано 62% денег фонда, то есть 41 из 66 млрд грн.

Указано, что на здравоохранение потратили только 42% из предусмотренных 18,5 млрд грн. Из них — больше всего (4,2 млрд грн) было направлено на доплаты медработникам.

Известно, что около 2 млрд грн потратили на строительство и ремонт приемных, 0,8 млрд грн — средства индивидуальной защиты и обеспечения лабораторий.

Еще 571 млн грн субвенции в местные бюджеты направили на кислород в больницах. На 42 млн грн (42% предусмотренных средств) Минздрав закупил аппаратов искусственной вентиляции легких

Меньше всего потратили на закупку оборудования для приемных — только 10% денег из предусмотренных 4,7 млрд грн.

Отмечается, что в сфере соцзащиты использовали уже 80% выделенных денег, а именно 9,4 млрд грн.

По данным Минфина, на стимулирование экономики использовано 64% денег, около 21 млрд. Перечислено уже 66% выделенных денег на дороги — 20,8 млрд грн с 31,5 млрд грн.

В свою очередь на креативные индустрии и культуру правительство выделило 1 млрд грн, однако использовано пока только 5,8%, а именно 58 млн грн.

Лучше всего с деньгами справились в МВД — выделенную на правопорядок часть фонда (2,7 млрд грн) в министерстве использовали на 92%.

На восстановление расходов, которые были сокращены при создании Фонда, предусмотрено 524 млн грн, из которых пока использовано 324 млн грн или 50%.

Ранее в столицу Украины прибыла первая партия аппаратов искусственной вентиляции легких, приобретенная за деньги с "коронавирусного фонда".