Як оформити право батька на оплачувану відпустку при народженні дитини

З прийняттям змін до трудового законодавства, що ухвалені Верховною Радою у квітні 2021 року, у татусів з'явилась можливість скористатись новим видом відпустки, яка надається при народженні дитини.

Зміни внесені до деяких законодавчих актів стосуються не лише прав батька на відпустку, але й близьких родичів дитини, які будуть здійснювати догляд за нею. Тож, як оформити, на який строк та за яких умов, розберемо більш детально.

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Право на одноразову оплачувану відпустку при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів ( без урахування святкових і неробочих днів), відтепер матимуть:

✅ чоловік , дружина якого народила дитину;

✅ батько дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, за умови що вони спільно проживають, пов'язані спільним побутом, тобто фактично проживають однією сім’єю без реєстрації шлюбу;

✅ баба, дід, або інший повнолітній родич дитини, які фактично здійснює догляд за дитиною, мати чи батько якої є одинокою матір’ю (одиноким батьком).

Слід знати, що такою відпусткою може скористатись лише одна особа з вище перелічених. Термін, протягом якого можна скористатись своїм правом — три місяці з моменту народження дитини.

Щоб оформити таку відпустку необхідно надати роботодавцю наступні документи:

✅ письмову заяву про надання відпустки із зазначенням терміну, який не може перевищувати 14 календарних робочих днів;

✅ копію свідоцтва про народження дитини ( оформлюється відповідно до вимог законодавства протягом місяця з моменту народження) або у разі якщо свідоцтво про народження ще не отримано, достатньо надати медичне свідоцтво про народження дитини з пологового будинку;

✅судове рішення про встановлення факту народження дитини та її походження від батьків (якщо дитина народжена поза медичним закладом та медичне свідоцтво про народження дитини відсутнє);

✅для близького родича, який буде здійснювати догляд за дитиною, окрім заяви про відпустку та документа підтверджуючого факт народження дитини, слід надати копії документів що підтверджують родинні зв"язки відносно новонародженої дитини, а також що дитина народжена одинокою матір"ю (одиноким батьком).

Відпустка надається працівнику на підставі письмової заяви. Копії документів, які слугують підставою для її надання, працівник зобов"язаний надати роботодавцю протягом 30 календарних днів з дня виходу в таку відпустку.

Чи має право роботодавець відмовити у відпустці?

З моменту набрання чинності — офіційної публікації Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька на догляд за дитиною", який наразі направлено на підпис Президенту, роботодавець не матиме права відмовити у такій відпустці батьку дитини або близькому родичу, який здійснюватиме догляд за дитиною у випадках визначеним цим Законом.

Необхідно звернутися з письмовою заявою до роботодавця. У разі відмови або ігнорування заяви, свої права можна поновити у судовому порядку.

Тож маємо позитивні зміни на законодавчому рівні щодо поступового врегулювання питання рівності прав матері та батька, які пов’язані сімейними обов’язками. З"явилась можливість не зазнаючи дискримінації гармонійно поєднувати професійні й сімейні обов’язки та мати рівні права на перебування з новонародженим малюком з перших днів його життя.

Тетяна Даниленко, керівник ЮК "Сучасна Феміда", спеціально для Delo.ua