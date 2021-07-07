Кабмин утвердил порядок предоставления декретного отпуска отцам новорожденных

Кабмин утвердил порядок предоставления единовременного оплачиваемого отпуска при рождении ребенка для мужчины, чья жена родила ребенка. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Согласно документу, отпуск предоставляется единоразово на 14 дней без учета праздничных и нерабочих. Отпуск должен быть использован не позднее 104-го дня со дня рождения ребенка. Отпуск не подлежит денежной компенсации и разделения на части, а также не зависит от числа одновременно родившихся детей.

Право на отпуск имеет также отца ребенка, не состоящий в зарегистрированном браке с его матерью, при условии совместного проживания и наличия совместного быта.

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Кроме того, он предоставляется дедушке и бабушке, совершеннолетнему родному брату или сестре новорожденного, если они фактически осуществляют уход за ребенком, мать или отец которого одиноки.

При подаче заявления на такой отпуск муж роженицы должен будет предъявить документ, необходимый для госрегистрации рождения ребенка или свидетельство о его рождении, а также свидетельство о браке. Если он не состоит в браке с роженицей, нужно будет предъявить справку о регистрации места проживания.

Остальные вышеуказанные родственники новорожденного должны будут, кроме документа, необходимого для госрегистрации рождения ребенка, или свидетельства о его рождении, подать заявление одинокого отца/матери с указанием того, кто будет осуществлять уход за ребенком, а также свидетельство о смерти его матери/отца или лишении родительских прав.

В случае увольнения работника в течение трех месяцев со дня рождения ребенка и трудоустройства его в другом месте при подаче заявления на такой отпуск надо будет предоставить справку о том, что он не использовал отпуск для ухода за новорожденным на прошлой работе.

Напомним также, что власти Украины намерены создать в стране шесть современных центров неонатального скрининга, которые должны будут обеспечивать обследование новорожденных из всех регионов Украины, в частности, на предмет выявления орфанных заболеваний на ранних стадиях.