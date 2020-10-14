Политика 1 час назад

Влада провалила боротьбу з пандемією, — Шлапак

В столиці необхідно створити єдиний медичний простір для організації якісної медичної допомоги киянам, але без рішення уряду це зробити неможливо

Алла Шлапак. Фото: пресс-служба "Батькивщины" Алла Шлапак. Фото: пресс-служба "Батькивщины"
Алла Шлапак. Фото: пресс-служба "Батькивщины"

Центральна влада провалила питання боротьби з пандемією. Саме тому необхідно створити Штаб боротьби з коронавірусом, який офіційно очолить президент.

Проце під час брифінгу заявила кандидат у депутати до Київської міської ради від "Батьківщини" Алла Шлапак.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Що стосується створення штабу по боротьбі з коронавірусом на чолі з президентом — це не просто актуально, це мега-актуально. Мова насамперед йде про ефективний розподіл фонду коштів по боротьбі з пандемією", — заявила кандидат.

Більш того, Шлапак презентувала план дій "Батьківщини" щодо термінового вирішення складної ситуації із збільшенням хворих у Києві та Україні.

"По-перше, відкриття гарячої лінії. В тому числі, гарячі лінії мають бути відкриті на місцевому рівні. Зокрема, в Києві це надзвичайно актуально, так як в Києві працюють не лише комунальні медичні заклади, а й медичні заклади державної форми власності. 70% всього медичного приватного сектору знаходиться в столиці", — підкреслила вона.

Також Шлапак зазначила, що в столиці необхідно створити єдиний медичний простір для організації якісної медичної допомоги киянам. "Але без рішення уряду це зробити не можливо. Всі медичні заклади незалежно від форми власності повинні надавати якісну медичну допомогу киянам.

І на жаль ми сьогодні фіксуємо масове звільнення медичних працівників в Україні. Вирішити це питання можливо лише заплативши достатньо коштів медикам за їх роботу", — додала Шлапак.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

"Батькивщина" настаивает на проверке состояния здоровья водителей общественного транспорта
"Батькивщина" настаивает на проверке состояния здоровья водителей общественного транспорта
Підвладні Кличку структури замовляють послуги у фірм, підозрюваних в розкраданнях — блогер
Підвладні Кличку структури замовляють послуги у фірм, підозрюваних в розкраданнях — блогер
Обіцянки Кличка відкрити Подільський міст до кінця року — це пустий піар, — Іллєнко
Обіцянки Кличка відкрити Подільський міст до кінця року — це пустий піар, — Іллєнко
Загрузка...
Новое видео
Олександр Бондаренко: про конфлікт з мером Філатовим, вибори у Дніпрі, аеропорт та інвестиції

Новости дня

  1. Гетманцев рассказал, за счет чего будут решать проблему Пенсионного фонда

  2. План доходов госбюджета не выполнен на 10 млрд грн — Счетная Палата

  3. COVID-19: за сутки в Украине зафиксировали около 5,6 тысяч новых зараженных

  4. За какую партию голосовать: появился тест под местные выборы

  5. ЧП в Черкассах: из резервуаров вытекло около 100 тысяч тонн азотных удобрений (ВИДЕО)

Ивент
Как можно было "предвидеть" пандемию и обезопасить свою цепь поставок 
Как можно было "предвидеть" пандемию и обезопасить свою цепь поставок 
Спикеры международной онлайн-конференции "Эффективные закупки и поставки 2020. Новая реальность", которая состоится 20-22 октября 2020 года, выразили практически единогласное мнение: пандемию можно было встретить во всеоружии
Загрузка...