Кандидатом в мэры Киева от ОПЗЖ выдвинули экс-главу КГГА Попова

"Оппозиционная платформа — За жизнь" выдвинула на выборы мэра Киева Александра Попова — бывшего главу КГГА времен президентства Виктора Януковича.
Об этом сообщается на странице ОПЗЖ в Facebook.
Известно, что 59-летний Попов — уроженец Кривого Рога (Днепропетровская область).
В правительстве Януковича времен президентства Виктора Ющенко чуть более полугода он занимал должность министра жилищно-коммунального хозяйства. Такую же должность занимал в правительстве Николая Азарова.
Попов был народным депутатом 6 созыва от "Партии регионов".
С ноября 2010 года по декабрь 2013 года Александр Попов возглавлял Киевскую городскую государственную администрацию.
При этом ему объявляли подозрение в причастности к избиению активистов на Майдане Независимости в ночь на 30 ноября. Срок привлечения его к ответственности истек 30 ноября 2018 года.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский представил кандидата в мэры Киева от партии "Слуга народа" Ирину Верещук.