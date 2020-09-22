Кандидатом в мэры Киева от ОПЗЖ выдвинули экс-главу КГГА Попова

"Оппозиционная платформа — За жизнь" выдвинула на выборы мэра Киева Александра Попова — бывшего главу КГГА времен президентства Виктора Януковича.

Об этом сообщается на странице ОПЗЖ в Facebook.

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Известно, что 59-летний Попов — уроженец Кривого Рога (Днепропетровская область).

В правительстве Януковича времен президентства Виктора Ющенко чуть более полугода он занимал должность министра жилищно-коммунального хозяйства. Такую же должность занимал в правительстве Николая Азарова.

Попов был народным депутатом 6 созыва от "Партии регионов".

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С ноября 2010 года по декабрь 2013 года Александр Попов возглавлял Киевскую городскую государственную администрацию.

При этом ему объявляли подозрение в причастности к избиению активистов на Майдане Независимости в ночь на 30 ноября. Срок привлечения его к ответственности истек 30 ноября 2018 года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский представил кандидата в мэры Киева от партии "Слуга народа" Ирину Верещук.