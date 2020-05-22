Кличко прокомментировал слова Зеленского по поводу "Укрбуда"

По состоянию на 22 мая, есть три проблемных вопроса с недостроями корпорации "Укрбуд", но они не входят в компетенцию городского головы Киева и городских властей.

Об этом сегодня, 22 мая, заявил Киевский городской голова Виталий Кличко в ходе брифинга, сообщает "Обозреватель".

Таким образом мэр ответил на вопрос журналистов по поводу слов президента Украины Владимира Зеленского о том, что Кличко должен приобщиться к решению вопроса достройки объектов "Укрбуда".

"Хочу подчеркнуть, что компания "Укрбуд" — не какая-то шарашкина контора. Основателем компании и корпорации, под эгидой которой велось строительство, является Кабинет министров Украины. И говорить, что Кличко сейчас может взять и сам разобраться с последствиями действий недобросовестного застройщика — по меньшей мере, некорректно", — заявил Кличко.

По его словам, "Киевгорстрой" присоединился к решению проблем 13 тысяч инвесторов и взял на себя обязательства перед людьми, однако столкнулся с неприятностями, которые ему обещали помочь решить на государственном уровне.

Кличко отметил, что сейчас передача объектов "Укрбуда" "Киевгорстрою" происходит в плановом режиме. Речь идет о 23-ех объектах: небольшом офисном центре и 22 жилых комплексах. Пять из них "Киевгорстрой" уже принял на баланс и начал там строительные работы.

"На сегодня есть три проблемных вопроса. Они не входят в компетенцию городского головы и городской власти. Во-первых, вопрос передачи объектов из Министерства обороны в "Киевгорстрой" на существующих условиях. Четыре жилых комплекса строятся на землях Минобороны. И все, что надо от министерства сегодня, — подписать договора на прежних условиях", — подчеркнул он.

"Во-вторых, сотрудничество с Государственной архитектурно-строительной инспекцией по принятым объектам и тех, которые "Киевгорстрою" еще предстоит принять на баланс. ГАСИ по формальным признакам возвращает все документы горстрою... Поэтому некоторые дома, в которых уже живут люди, до сих пор не введены в эксплуатацию. Получено 16 отказов по четырем объектам, по которым подавали документы на ввод в эксплуатацию", — добавил глава столицы.

Третьей проблемой, по его словам, является нехватка средств в момент достройки объектов, которые начали строить. Кличко отметил, что после проведенного аудита выяснили, что на достройку всех зданий не хватает более 2 млрд грн.

Он добавил, что деньги, о которых идет речь, вернутся в процессе достройки, но сейчас нужно решить вопрос. И это, по его словам, невозможно сделать без Государственного ипотечного учреждения, которое подчиненно Министерству финансов Украины и к которому обратился "Киевгорстрой".

"Поэтому я не совсем понимаю, почему президент так сказал. И как Кличко может вмешаться в деятельность государственных органов — таких как Минобороны, ГАСИ или Государственное ипотечное учреждение. Единственное, чем может помочь власть — это уменьшение финансовой нагрузки на застройщика в случае отмены уплаты паевого взноса. Как это делали, например, по недостроям Войцеховского. И этот вопрос мы сейчас прорабатываем, чтобы вынести его на рассмотрение Киевсовета", — подытожил Кличко.

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Напомним, в декабре 2019 года строительная компания "Киевгорстрой" взялась достраивать дома "Укбуда".

В тоже время, директор "Киевгорстроя", Игорь Кушнир, заявил, что холдинг не планирует тратить деньги собственных инвесторов на достройку домов компании "Укрбуд". Она будет привлекать кредиты и рассчитывают на помощь госорганов. Кредиты банков будут привлекаться под гарантии государства.

В феврале 2020 года компания "Киевгорстрой" возобновила строительство и начала продажу недвижимости в жилых комплексах "Пектораль" и "Новомостицкий" в Киеве, которые ранее строил "Укрбуд".