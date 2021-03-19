Количество адвокатов в Украине увеличилось до 60 тысяч — замглавы Совета адвокатов Гвоздий

По итогам 2020 года количество адвокатов, зарегистрированных в Едином реестре адвокатов Украины, практически достигло 60 тысяч.

Об этом во время заседания Совета адвокатов Украины, которое проходит в онлайн-режиме, сообщил заместитель председателя Национальной ассоциации адвокатов Украины и Совета адвокатов Украины Валентин Гвоздий, передают Українські Новини.

По состоянию на март 2021 году в ЕРАУ зарегистрировано 59 848 адвокатов, у 44 491 из которых подтвержден активный статус.

Валентин Гвоздий отметил, что количество адвокатов в последнее время увеличивается несколько медленнее, чем ранее: "Если раньше между заседаниями САУ добавлялось около тысячи человек к адвокатскому корпусу, то сейчас эта цифра составляет 850 человек".

Заместитель председателя САУ также сообщил, что 26 369 адвокатов уже пользуются сервисом "Личный кабинет адвоката".

Он призвал активнее пользоваться сервисом, ведь он обеспечивает доступ к различным сервисам и правовым базам.

Гвоздий рассказал также, что продолжается сотрудничество с Государственной судебной администрацией Украины по интеграции Личного кабинета адвоката в подсистему "Электронный суд", что чрезвычайно актуально во время действующих карантинных ограничений.

Значительное внимание во время заседания уделили вопросам адвокатских взносов. Уровень их оплаты за текущий год составляет около 50%. Среди лидеров по уплате — Черновицкая, Кировоградская, Житомирская и Хмельницкая области, где уровень оплаты составляет около 90%. Среди аутсайдеров — Киев и Киевская область, где уровень оплаты составляет около 50%.

На заседании Совета рассмотрели практику Совета адвокатов Одесской области по повышению уровня оплаты взносов. Там составляют реестр должников и размещают его на сайте СА области. Лиц, уклоняющихся от уплаты взносов уведомляют об этом и о дисциплинарной ответственности, которая может наступить за неуплату. В случае, если должник не платит взносы, КДК выносит решение о прекращении действия адвокатского свидетельства и исключения его из ЕРАУ.

После обсуждений участники заседания согласились изучить этот вопрос с учетом международного опыта и практики Европейского суда по правам человека.

Председатель НААУ Лидия Изовитова предложила распространить опыт СА Одесской области по совершенствованию механизма уплаты взносов, принять меры по привлечению адвокатов, нарушивших сроки уплаты взносов к дисциплинарной ответственности. Секретариату НААУ было поручено до конца апреля опубликовать списки лиц, уплативших взносы, но оплата не была отражена в личных кабинетах. Это решение было поддержано участниками заседания.

Валентин Гвоздий в свою очередь отметил, что вопрос взносов является достаточно сложным, особенно в период карантинных ограничений, связанных с пандемией. Он подчеркнул, что все без исключения органы адвокатского самоуправления уже оптимизировали свои расходы. В качестве примера Гвоздий привел меры, которые были реализованы НААУ и ВКДК: на аренде помещений удалось сэкономить более 2,5 млн грн в год, дополнительно 1 млн удалось сэкономить благодаря отказу от печатной продукции. Отныне издание "Вестник НААУ" будет публиковаться исключительно в электронном виде.

В то же время, заместитель председателя САУ подчеркнул, что экономить на выполнении уставных задач, таких как, например, защита прав адвокатов, — недопустимо.