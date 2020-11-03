  • Главная
  • Политика и экономика
  • Финансы
  • Банки
Банки 20 минут назад

Кравец назначен полноценным главой Укргазбанка

Бывший первый зампред правления госбанка после одобрения НБУ станет полноценным руководителем

Андрей Кравец. Фото: пресс-служба Укргазбанка Андрей Кравец. Фото: пресс-служба Укргазбанка
Андрей Кравец. Фото: пресс-служба Укргазбанка

Наблюдательный совет государственного Укргазбанка 2 ноября единогласно решил назначить 57-летнего Андрея Кравца председателем правления финучреждения. Об этом говорится в сообщении банка.

С апреля 2015 года Кравец занимал должность первого замглавы правления Укргазбанка и исполнял обязанности председателя правления с 17 июля. Тогда, напомним, финучреждение покинул его глава Кирилл Шевченко, назначенный руководителем Национального банка Украины. Кравец продолжит исполнять обязанности руководителя финучреждения до согласования его кандидатуры НБУ.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В 2011-2013 годах Кравец работал замглавы правления ВТБ Банка, в 2009-2011 и ранее в 2006-2007 годах был заместителем министра финансов, между этим успел поработать руководителем инвесткомпании "Мозаик инвестментс".

Читайте также:
Гонтарева довольна политикой НБУ под руководством Шевченко

В 2003-2006 годах он возглавлял департамент внешнеэкономического сотрудничества НБУ, в 1999-2003 годах был руководителем торгово-экономической миссии Украины в Великобритании, в 1995-1999 годазх работал первым секретарем представительства Украины при Евросоюзе, до этого полтора года был на должности замдиректора департамента валютных операций НБУ.

Отметим, что с 3 ноября новый глава правления появился у более крупного государственного финучреждения — Ощадбанка. Вместо Андрея Пышного им стал Сергей Наумов.

Напомним также, что сам Укргазбанк в сентябре запустил новый "ЭКОдепозит Плюс": после размещения средств на таком депозите банк выделяет аналогичную сумму на финансирование экологических проектов.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

ПриватБанк закончил третий квартал с прибылью 21,3 млрд грн
ПриватБанк закончил третий квартал с прибылью 21,3 млрд грн
Выборы в США: американские магазины и банки готовятся к погромам (ФОТО)
Выборы в США: американские магазины и банки готовятся к погромам (ФОТО)
АМКУ оштрафовал Ощадбанк на 1 млн грн за сокрытие информации
АМКУ оштрафовал Ощадбанк на 1 млн грн за сокрытие информации
Загрузка...
Новое видео
Як українці відреагували на заяву Шмигаля про кінець пенсій / Є питання

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Новый рекорд: в Украине за сутки зафиксировали почти 8900 новых случаев заражения COVID-19

  3. Выборы в США: американские магазины и банки готовятся к погромам (ФОТО)

  4. Предварительные результаты: "Слуга народа" побеждает на выборах в районные и облсоветы

  5. На Полтавщине в ДТП погибли прокурор из Сум и его семья (ФОТО)

Ивент
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
В этом году все компании попали в зону экономической неопределенности, именно поэтому ключевая тема Business Wisdom Summit 2020 — управление неизвестностью
Загрузка...