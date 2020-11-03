Кравец назначен полноценным главой Укргазбанка

Наблюдательный совет государственного Укргазбанка 2 ноября единогласно решил назначить 57-летнего Андрея Кравца председателем правления финучреждения. Об этом говорится в сообщении банка.

С апреля 2015 года Кравец занимал должность первого замглавы правления Укргазбанка и исполнял обязанности председателя правления с 17 июля. Тогда, напомним, финучреждение покинул его глава Кирилл Шевченко, назначенный руководителем Национального банка Украины. Кравец продолжит исполнять обязанности руководителя финучреждения до согласования его кандидатуры НБУ.

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В 2011-2013 годах Кравец работал замглавы правления ВТБ Банка, в 2009-2011 и ранее в 2006-2007 годах был заместителем министра финансов, между этим успел поработать руководителем инвесткомпании "Мозаик инвестментс".

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В 2003-2006 годах он возглавлял департамент внешнеэкономического сотрудничества НБУ, в 1999-2003 годах был руководителем торгово-экономической миссии Украины в Великобритании, в 1995-1999 годазх работал первым секретарем представительства Украины при Евросоюзе, до этого полтора года был на должности замдиректора департамента валютных операций НБУ.

Отметим, что с 3 ноября новый глава правления появился у более крупного государственного финучреждения — Ощадбанка. Вместо Андрея Пышного им стал Сергей Наумов.

Напомним также, что сам Укргазбанк в сентябре запустил новый "ЭКОдепозит Плюс": после размещения средств на таком депозите банк выделяет аналогичную сумму на финансирование экологических проектов.