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Банки 30 минут назад

"Кредиты 5-7-9%": за неделю банки выдали бизнесу около 2 млрд грн

С момента старта этой госпрограммы уполномоченные банки выдали 12 539 кредитов на общую сумму в 30,8 млрд грн

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

За последнюю неделю украинские банки выдали по государственной программе Доступные кредиты 5-7-9% 833 кредита на общую сумму 1,9 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины, с момента старта этой госпрограммы уполномоченные банки выдали 12 539 кредитов на общую сумму в 30,8 млрд грн.

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По данным Минфина, из этой суммы 14,206 млрд грн были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов;

Кроме этого, 4,691 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели.

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В качестве антикризисных кредитов банки выдали 11,913 млрд грн.

На сегодняшний день Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве с 28-ю банками.

Напомним, с момента старта Государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 11 706 кредитов на общую сумму 29 млрд грн.

В марте Кабинет министров повысил лимит доступного кредита под 5-7-9% из 1,5 млн грн до 3 млн грн, а также были расширены инвестиционные цели, на которые предприниматель может получить заем в рамках этой программы.

А в апреле правительство расширило госпрограмму "Доступные кредиты 5-7-9%" на бизнес с годовым доходом в 100 млн грн, тогда как ранее соответствующая сумма ограничивалась 50 млн грн. 

В конце декабря 2020 года Кабинет министров внес изменения в госпрограмму кредитования малого и среднего бизнеса под 5-7-9%.

Источник фото: Depositphotos.

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