Криклий предлагает коррупционные схемы соратникам Зеленского, — экс-нардеп

Активное посещение Офиса президента и Министерства внутренних дел экс-министром инфраструктуры Владиславом Криклием связано с его намерением создать новую коррупционную систему при министерстве.

Об этом сообщает бывший народный депутат Украины Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook.

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"Потерпев фиаско и с треском покинув кресло министра инфраструктуры, Криклий в очередной раз решил попытать счастья в государственных кабинетах. По нашей информации, одиозный схематозник сейчас обивает кабинеты ОПУ с просьбой предоставить ему возможность пришвартоваться у кормушки в обмен на долю в откатах. Речь идёт как о должности в центральных органах исполнительной власти, так и на государственных предприятиях", — сообщил он.

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Мосийчук подчеркнул, что после отставки, которую инициировал глава государства Владимир Зеленский, экс-министр пытался возглавить "Укрзализныцю".

"Однако провалы на последнем месте работы, создание теневого "бэк-офиса" и коррупция стали значительным препятствием и не дали ему шанс стать чиновником снова", — отметил он.

Именно поэтому, по словам экс-нардепа, Криклий может начать реализацию коррупционных схем с МВД.

"Криклий положил глаз на своё "чадо" — главный сервисный центр МВД. Говорят, уже провёл переговоры с новоиспеченным министром внутренних дел Денисом Монастырским. Дельцы вроде уже сошлись на процентах от откатов, и в ближайшее время мы сможем увидеть Криклия на старом хорошо пригретом месте", — допустил Игорь Мосийчук.

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Напомним, 18 мая 2021 года Верховная Рада Украины отправила Криклия в отставку, которую инициировал лично президент Владимир Зеленский. За это решение проголосовали 284 народных депутата, в частности, 216 представителей провластной фракции "Слуга народа". В монобольшинстве пояснили, что причиной поддержки вопроса отставки Криклия стала провальная работа министерства, "Укрзализныци" и отсутствие прогресса в реализации многих инфраструктурных проектов.