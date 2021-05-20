КСУ анонсировал принятие решения по отмене "мажоритарки" на выборах Рады

Большая палата Конституционного суда на открытой части пленарного заседания 20 мая рассматривала в форме устного производства дело по конституционному представлению 45 депутатов Верховной Рады относительно соответствия Конституции новой избирательной системы выборов парламента. Об этом говорится в сообщении суда.

"Большая палата завершила исследование материалов дела на открытой части и перешла к закрытой части пленарного заседания для принятия решения", — сказано в нем.

Напомним, что соответствующее представление в КС подали 12 февраля 45 нардепов из фракции "Слуга народа" и депутатских групп "Доверие" и "За будущее".

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Они просят признать неконституционными книгу третью "Выборы народных депутатов Украины" (статьи 133-191), а также подпункт 2 пункта 2 раздела "Заключительные и переходные положения" принятого в 2019 году Избирательного кодекса.

При этом они просят восстановить вместо соответствующей книги Избирательного кодекса действие старого закона о выборах Рады, ныне утратившего силу.

Отметим, что статья 133 Избирательного кодекса предусматривает, что выборы Рады проводятся на основе пропорциональной системы по единым партийным спискам кандидатов в общегосударственном избирательном округе, из которых формируются региональные избирательные списки кандидатов в депутаты. При этом право на получение мандатов имеют лишь партии, преодолевшие барьер в 5% голосов по всей Украине.

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Все последующие статьи данного раздела Избирательного кодекса регулируют сроки и порядок проведения избирательного процесса таких выборов.

При этом на такой основе выборы Рады еще не проводились. Нынешний созыв парламента был избран по другой системе: половина от конституционного состава, то есть 225 депутатов, попали в Раду по пропорциональному распределению по общеукраинским партийным спискам, а остальные — избраны от мажоритарных округов. Последних, однако, меньше, поскольку представители Крыма и основной части Донбасса не избирались из-за неподконтрольности этих территорий Украине. При этом ранее в Украине уже действовала пропорциональная система, однако с едиными партсписками, без их регионального разделения.