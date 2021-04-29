Кыргызстан и Таджикистан устроили перестрелку на границе: есть раненые (ВИДЕО)

В ходе перестрелки между сотрудниками силовых структур на киргизско-таджикской границе получили огнестрельные ранения семь граждан Кыргызстана. Как передает "Интерфакс", об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны.

"В Баткенскую областную объединенную больницу поступили семь пострадавших с огнестрельными ранениями различных частей тела, у троих из них состояние оценивается как средней тяжести, у четверых как стабильно тяжелое. Двое пострадавших взяты на операцию", — сообщили в киргизском Минздраве.

По информации медиков, за медицинской помощью обратились 11 человек, из них один амбулаторно, остальные с различными травмами госпитализированы в организации здравоохранения Баткенской области.

Из города Ош в Баткен выехала бригада из пяти специалистов, а также из Бишкека готовятся к вылету девять специалистов во главе с заместителем министра здравоохранения Жалалидином Рахматулаевым.

В Министерстве здравоохранения Кыргызстана российскому агентству сообщили, что среди госпитализированных с огрестрельными ранениями один находится в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщила пресс-служба Госкомитета нацбезопасности Кыргыстана, пограничные войска и спецназ МВД Таджикистана использовали против киргизских военнослужащих минометы и пулеметы.

По данным киргизской службы, военные Таджикистана днем 29 апреля "начали массированный обстрел, в том числе из минометов, пулеметов и автоматов у водозабора "Головной", расположенного в селе Кок-Таш Баткенского района".

Как сообщил агентству раннее заместитель главы Баткенской области Маруфхан Тулаев, таджикская сторона первой открыла огонь, после чего начали стрелять и киргизские силовики. "Ситуация на киргизско-таджикской границе вышла из-под контроля", — отметил чиновник.

Жители Баткенской области, в свою очередь, распространяют видео с места событий, где слышны не прекращающиеся очереди выстрелов. К месту конфликта стягивается тяжелая военная техника.

Вместе с тем, в Бишкеке на митинг в поддержку жителей Баткенской области вышли около ста человек. Участники акции требуют, чтобы к ним вышли премьер-министр Улукбек Марипов, председатель Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев и президент Садыр Жапаров. Они также предлагают составить список добровольцев, которые поедут в Баткенскую область защищать границы страны.

В ГКНБ Кыргызстана при этом сообщили, что его руководитель Ташиев 28 апреля вылетел на лечение за рубеж.

"29 апреля примерно с 4:40 (1:40 по Киеву — Delo.ua) в местности Кочо-Бою Баткенского района Баткенской области обстановка обострилась. Таджикская сторона начала обстреливать проезжающие автомашины граждан Киргизии из охотничьих ружей", — говорилось в сообщении киргизского ведомства.

Кроме того, отмечают киргизские пограничники, граждане Таджикистана бросали камни в киргизских граждан и принадлежащие им дома. По данным ГКНБ, в ходе конфликта пострадали трое кыргызстанцев.

В свою очередь, пресс-центр пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана выступил с заявлением, в котором утверждает, что военные Кыргызстана открыли огонь по таджикским пограничникам.

"29 апреля 2021 года в 13 часов 05 минут на участке водораспределительного пункта "Головной", находящегося в верховьях реки Исфара вблизи села Ходжаи Аъло джамоата Чоркух города Исфара, военнослужащие Кыргызской Республики открыли огонь по военнослужащим Пограничных войск Республики Таджикистан", — говорится в заявлении.

В ГКНБ в связи с этим обвинили Кыргызстан в нарушении ранее достигнутых с Таджикистаном договоренностей и заявили, что его силовики пытаются незаконно захватить пункт "Головной".

В документе напоминается, что согласно картам 1924-1927 годов, а также 1989 года, этот объект всецело принадлежит Таджикистану и с 1968 года использовался для орошения и водоснабжения приграничных районов Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.

В Душанбе сообщили, что в результате обстрела с киргизской стороны были ранены два гражданина Таджикистана.

Как отмечает агентство, киргизско-таджикская границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран, основной причиной чего является наличие неделимитированных участков, на которых невозможно определить, где пролегает граница между государствами.

По данным ГКНБ Кыргызстана, его общая граница с Таджикистаном составляет 972 км, из них согласованы 519 км, остальная часть является спорной. Отметим также, что внутри территории Кыргызстана находится анклав Таджикистана с крупным селом Ворух, отделенный от основной части страны несколькими километрами киргизской территории.