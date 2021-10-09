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В мире 2 часа назад

Ливан оставили без электричества

Выработка энергии на электростанциях возобновится только в понедельник

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

В Ливане прекращена централизованная подача электроэнергии. 9 января по местному времени из-за нехватки топлива прекратила работать последняя из двух крупных электростанций страны.

Как сообщает Reuters, выработка энергии на электростанциях возобновится только в понедельник, а, возможно, и еще позже.

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По информации издания, власти планируют использовать для электростанций топливо из резервов военных, однако, отметил собеседник агентства, когда они его получат, пока неизвестно.

У многих жителей есть дизельные генераторы, позволяющие не остаться без света, однако топливо для них тоже в дефиците.

Напомним, взрыв аммиачной селитры в августе 2020 года разрушил главный порт Ливана, нанес материальный и экономический ущерб его столице на сумму до 8,1 млрд долларов и стал одним из факторов, которые ввергли страну в кризис. 

Напомним, 4 августа 2020 года в порту Бейрута взорвался склад, где хранилась аммиачная селитра. Взрыв был такой силы, что разрушил и повредил здания по всему городу.

Известно, что в результате катастрофы 190 человек погибли, более 300 тысяч лишились жилья.

 

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