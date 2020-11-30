Политика 20 минут назад

Мэром Черновцов выбрали Романа Кличука

Его оппонента Виталия Михайлишина поддержали менее 37,6% избирателей

Роман Кличук. Фото: Facebook-страница Роман Кличук. Фото: Facebook-страница
Роман Кличук. Фото: Facebook-страница

Во втором туре выборов мэра Черновцов, прошедшем 29 ноября, победил Роман Кличук ("Единая альтернатива"), получивший 25 529, или 59,5% голосов. Соответствующий протокол городской избирательной комиссии опубликовала "Опора".

Оппонент Кличука Виталий Михайлишин ("Команда Михайлишина") получил поддержку 16 100, или 37,6% избирателей.

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Еще 2,9% бюллетеней признаны недействительными. Явка же на выборах составила 23,1%.

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Напомним, в первом туре выборов 25 октября Кличук получил 27,3% голосов, а Михайлишин — 21,3%. Третье место с 18,2% занял баллотировавшийся от партии "Пропозиция" Алексей Каспрук, отстраненный в 2018 году от должности мэра и с тех пор судящийся по этому вопросу. 10% голосов получил кандидат от "Слуги народа" Виталий Драгуновский.

Напомним, 29 ноября второй тур выборов мэра проходил только в Черновцах. Неделей ранее он прошел в ряде других городов, в том числе во Львове и Днепре. Кто на них победил и с какими результатами — читайте по ссылке.

Отметим также, что на 6 декабря назначен второй тур выборов мэра Кривого Рога Днепропетровской области, участвовать в котором отказался действующий градоначальник Юрий Вилкул.

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