Финансы 1 час назад

Минфин создал компанию для внедрения в Украине доступной ипотеки

Гендиректором новой компании стал чиновник, уволившийся накануне с должности заместителя министра финансов

Василий Шкураков и Сергей Марченко. Фото: пресс-служба Минфина Василий Шкураков и Сергей Марченко. Фото: пресс-служба Минфина
Василий Шкураков и Сергей Марченко. Фото: пресс-служба Минфина

Министр финансов Сергей Марченко подписал устав ПАО "Украинская финансовая жилищная компания", созданного для разработки и внедрения механизма доступной ипотеки. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Целью деятельности данной компании определено обеспечение функционирования рынка ипотечного кредитования, содействие и внедрение финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем, а также получение прибыли от хозяйственной деятельности.

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В частности, речь идет о финансовых инструментах с возможностью получения ипотечного кредита до 7% годовых сроком до 20 лет с привлечением к сотрудничеству банков при посредничестве государства.

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Генеральным директором УФЖК стал Василий Шкураков, уволившийся 23 декабря с должности заместителя министра финансов по собственному желанию.

Марченко поблагодарил его за работу на этой должности, отметив его вклад в разработку и продвижение дела доступной ипотеки, а также за участие в реализации среднесрочной стратегии управления государственным долгом. Министр поздравил Шкуракова с новым назначением, пожелав успеха в решении жилищного вопроса для украинцев.

Напомним, в середине лета после фактического замораживания ипотечного кредитования весной из-за карантина начался настоящий бум. Редакция Delo.ua также разбиралась осенью в условиях работы этого инструмента покупки жилья во всех крупнейших украинских городах.

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