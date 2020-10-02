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60 минут назад

В Украине после карантинного простоя восстановился ипотечный рынок

В банках подтверждают значительный рост спроса на новые ипотечные кредиты

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В середине лета после фактического замораживания ипотечного кредитования весной из-за карантина начался настоящий бум — показатели выросли более чем вдвое.

Об этом сообщил заместитель начальника управления анализа системных рисков департамента финансовой стабильности НБУ Николай Остролуцкий во время круглого стола "Перспективы рынка ипотечного кредитования", передает "Финансовый клуб".

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"В первые два карантинных месяца у нас очень сильно упали объемы новых кредитов — практически вдвое. И если среднемесячные выдачи в прошлом году составили 220 млн грн, то в первом полугодии это было 169 млн грн. В последние два месяца объемы выросли: в одном месяце было 400 млн грн "с хвостиком", а во втором — 353 млн грн", — рассказал Остролуцкий.

При этом, в банках подтверждают значительный рост спроса на новые кредиты.

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"Мы в три раза больше стали выдавать кредитов, чем до июля. Объем кредитования ранее составлял 50-60 млн грн в месяц, а в этом месяце будет выдано кредитов на 150 млн грн. И мы по объемам продаж уже соревнуемся с автокредитованием", — отметила директор департамента розничных клиентов Кредобанка Орыся Юзвышин.

Значительные объемы выдачи в III квартале компенсируют банкам провал II квартала.

"Апрель был тяжелым, фактически остановилась выдача кредитов. В мае — июне мы потихоньку возродились, июль был замечательным, мы вышли на докарантинный уровень продаж. Это касается и объема продаж застройщиков, и наших кредитов. Мы идем примерно в той же динамике, что и в прошлом году. Мы выдали с начала года чуть более 300 кредитов и чуть более 200 млн грн первичной ипотеки", — проинформировала первый заместитель председателя правления банка "Глобус" Елена Дмитриева.

Напомним, в мае во время ежегодной пресс-конференции Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время в Украине появится возможность покупать жилье в ипотеку под 10%

В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявлял, что целью нынешней власти является снижение ставки ипотечного кредитования до 5-7%.

 

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