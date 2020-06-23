Политика и экономика 40 минут назад

Шмыгаль озвучил планы властей по ипотечной ставке

Премьер-министр Украины назвал приблизительную цифру ипотечных кредитов

Денис Шмыгаль. Фото: Первый Деловой Денис Шмыгаль. Фото: Первый Деловой
Денис Шмыгаль. Фото: Первый Деловой

Целью нынешней власти Украины является снижение ставки ипотечного кредитования до 5-7%.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканала "Первый Западный".

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"Наша цель вообще 5-7%, а не 10%. 10% — это начальная минимальная цель для ипотеки, чтобы сейчас сдвинуть экономику с места", — отметил Шмыгаль.

Премьер добавил, что уже осенью будет наблюдаться удешевление финансовых ресурсов.

"Мы будем создавать условия, чтобы это произошло еще летом, но система большая и стабильная, и инерционность является неким залогом стабильности банковской и денежно-кредитной систем", — подчеркнул глава правительства.

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Как сообщалось ранее, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время в Украине появится возможность покупать жилье в ипотеку под 10%. 

Ранее первый заместитель председателя Национального банка Украины Катерина Рожкова заявила, что "2020 год должен стать годом полноценного восстановления ипотечного кредитования".

Позднее Зеленский заявил, что считает реальной задачей добиться снижения ставки по ипотечным кредитам до 10% годовых.

Напомним, в феврале ПриватБанк объявил о значительном снижении ставок по всем программам кредитования покупки жилья.

До этого Ощадбанк обновил ипотечные программы, снизив процентные ставки по кредитам в диапазоне от 3 до 4,49 процентных пунктов.

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