Минсоцполитики хочет засчитывать в трудовой стаж работу в теневом секторе

Министерство социальной политики Украины разрабатывает законопроект, который позволит украинцам, работающим "в тени", получить право на начисление страхового стажа.

Об этом заявила глава Минсоцполитики Марина Лазебная в эфире телеканала "Украина 24".

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По ее словам, 500 тысяч украинцев, которые работают в "тени", могут остаться без пенсий из-за нехватки страхового стажа.

"У полумиллиона человек не будет необходимых 15 лет, которые дают им право уйти на пенсию в установленном возрасте. И мы над этим работаем. Мы разработали законопроект и отправили его на экспертизу в Международную организацию труда, и будем продвигать его дальше", — заявила глава Минсоцполитики Марина Лазебная в эфире одного из телеканалов.

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Кроме этого, она назвала еще одну проблему, с которой могут столкнуться будущие пенсионеры, — недобор стажа за неполную занятость. Подобный вид трудовой занятности популярен в Украине, поскольку позволяет работодателю платить сотруднику меньшую зарплату и меньшие налоги с нее.

Как утверждает Лазебная, неполная занятность украинцев может привести к массовому недобору стажа, необходимого для начисления пенсионных выплат.

Проект закона, согласно которому неофициально трудоустроенные граждане могут претендовать на пенсии по достижению пенсионного возраста, направлен на экспертизу в Международную организацию труда.

Ранее Лазебная заявляла, что с 1 января 2022 года украинцы могут рассчитывать на повышение пенсионных выплат в среднем примерно на 40%.

Поводом для нововведений должен послужить законопроект правительства № 4555 о повышении уровня пенсионного обеспечения участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и лиц, которые пострадали от этой катастрофы.

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Источник фото: Depositphotos