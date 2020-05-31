На админгранице с Крымом похитили украинского военнослужащего

В районе полуострова Чонгар возле аннексированного Крыма похитили украинского военного, который нес службу на наблюдательном посту.

Об этом сообщает пресс-центр Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины в Facebook.

Указано, что исчезновение военного обнаружили в 5:00 субботы, 30 мая.

"С момента исчезновения военнослужащего сразу начались поисковые мероприятия, однако они не дали результатов. Военнослужащий на телефонные звонки не отвечает, местонахождение его неизвестно", — говорится в сообщении.

По предварительным выводам, военнослужащего похитили во время несения службы, потому что "недалеко от наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами".

"Принимаются все необходимые меры по установлению места нахождения военнослужащего. Материалы данного события оперативно переданы в правоохранительные органы", — доложили в службе правопорядка.

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Напомним, 17 марта 2020 года для предотвращения распространения в Украине коронавирусной инфекции COVID-19 Кабинет министров принял решение о временном прекращении работы контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и города Севастополь и выезда из нее.

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины призвали международное сообщество усилить давление на власть России для освобождения крымскотатарских политзаключенных журналистов.