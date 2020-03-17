Кабмин закрыл КПВВ на границе с оккупированным Крымом

Для предотвращения распространения в Украине коронавирусной инфекции COVID-19 Кабинет министров принял решение о временном прекращении работы контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и города Севастополь и выезда из нее.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, работа КПВВ на админграницах с оккупированным полуостровом приостановлена до 3 апреля, если не будет принято иное решение.

В этот период будут пропускать:

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– на временно оккупированную территорию — только граждан Украины и членов их семей, место жительства которых в установленном законом порядке зарегистрировано в Автономной Республике Крым или городе Севастополь, а также их транспортные средства, грузы и прочее имущество.

– с временно оккупированной территории — граждан Украины, место жительства которых в установленном законом порядке зарегистрировано за пределами Автономной Республики Крым или города Севастополь, а также их транспортные средства, грузы и прочее имущество.

Кроме этого, согласно распоряжению Кабмина, будут пропускать лиц для обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий, выезжающих с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества.

Выезд из временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя других категорий иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

2 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.

С 17 марта 2020 года киевская власть усиливает ограничительные меры, чтобы обезопасить жителей и предотвратить ситуацию с возможным распространением коронавируса в Киеве и Украине.

Кроме того, с 15 марта 2020 года Украина на 2 недели закрыла границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса, а с 17 марта 2020 года Украина закрыла пассажирское авиасообщение.