На границе Украины и ЕС значительно возрос пассажиропоток — Госпогранслужба

В последнее время количество лиц, пересекающих украинскую границу, значительно возросла — несколько дней подряд пассажиропоток в сутки фиксировался на уровне почти 90 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

При этом, по данным ведомства, в ноябре и в начале декабря украинскую границу пересекали около 50 тысяч человек в сутки.

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В Госпогранслужбе отмечают, что рост пассажиро-транспортного потока в предновогодний период является традиционным. Например, в прошлом году в этот же период пассажиропоток составлял почти 300 тысяч человек в сутки.

Рост пассажиропотока во многом связан с существенным увеличением количества граждан Украины, въезжающих из стран Европейского союза, где с 25 декабря начинается период рождественско-новогодних праздников и выходных.

По информации ГПСУ, больше всего пассажиропоток вырос во всех работающих пунктах пропуска на границе с Польшей, а также в пунктах пропуска в Закарпатской области.

Пограничники подчеркивают необходимость соблюдения карантинных ограничений, действующих на границе при въезде в Украину.

Госпогранслужба Украины предупреждает, что после новогодне-рождественских праздников традиционно возрастает пассажиропоток на выезд из Украины.

"Просим желающих пересекать в этот период государственную границу тщательно изучать актуальные карантинные ограничения в той стране, куда вы направляетесь, а также странах, какие будете проезжать транзитом. Например, на днях официальные источники Польши сообщили о введении в стране национального карантина от 28 декабря 2020 года до 17 января 2021 года", — отмечают в ГПСУ.

Напомним, на сегодняшний день четыре соседние с Украиной страны, в частности, Венгрия, Словакия, Молдова и Румыния из-за широкого распространения COVID-19 внесены Минздравом Украины в так называемую "красную зону".

Перечень государств с широким распространением COVID-19 формируется Министерством здравоохранения и пересматривается каждые семь дней.

Лица, въезжающие из "красной зоны" обязаны пройти самоизоляцию с приложением "Дій вдома".

Согласно постановлению Кабинета министров, при въезде из стран "красной зоны" не подлежат самоизоляции, лица, не достигшие 12 лет, те, кто имеет отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, проведенный не более чем за 48 часов до пересечения границы, и некоторые другие категории граждан.