Политика и экономика 50 минут назад

На кону $700 млн: в МВФ рассказали, когда примут решение о транше для Украины

МВФ и власти Украины достигли соглашения по первому пересмотру программы stand-by

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) рассмотрит вопрос первого пересмотра программы stand by (SBA) для Украины и выделения ей второго транша 22 ноября.

Соответствующая информация опубликована на сайте фонда, пишет Интерфакс-Украина.

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МВФ в июне 2020 года утвердил для Украины программу stand-by общим объемом около $5 млрд, сразу выделив первый транш финансирования в объеме $2,1 млрд. Было намечено четыре пересмотра выполнения условий программы для выделения остальных четырех траншей. Однако оговоренный график был нарушен, а финансирование приостановлено из-за невыполнения Украиной ряда обязательств.

МВФ 18 октября сообщил о достижении соглашения с Украиной на уровне персонала (staff-level agreement, SLA) по первому пересмотру программы. "Это открывает путь для рассмотрения первого пересмотра SBA и запроса о продлении программы советом директоров МВФ. Завершение первого пересмотра позволит выделить (Украине) SDR500 млн (около $700 млн)", — отмечалось в релизе по итогам длившихся с 21 сентября по 18 октября обсуждений между сторонами.

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Глава миссии Иванна Владкова Холлар сообщила о достижении договоренности по обновленному набору политик в сфере экономики, финансов и структурных реформ, чтобы помочь Украине справиться с экономическим кризисом и кризисом в области здравоохранения, вызванным COVID-19, и сохранить макроэкономическую и финансовую стабильность, а также устранить основные препятствия для частных инвестиций.

Владкова Холлар отметила, что по мере восстановления экономики основное внимание в программе уделяется возвращению фискальной политики к условиям, совместимым со среднесрочной устойчивостью долга, с одновременной защитой социально уязвимых слоев населения. По ее словам, речь идет об усилении управления доходами и снижении фискальных рисков, связанных с квазифискальными операциями, в том числе в энергетическом секторе.

Она также выделила среди основных пунктов борьбу с коррупцией, продвижение судебной реформы и снижение роли государства и заинтересованных групп в экономике с целью улучшения деловой среды, усиления корпоративного управления, привлечения инвестиций и повышения потенциала экономики.

Отметим, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в этом году рост валового внутреннего продукта (ВВП) составит около 4%, и это будет означать, что Украина отыграла падение экономики вследствие коронакризиса. Однако Международный валютный фонд (МВФ) не так оптимистичен и прогнозирует рост ВВП Украины в 2021 году на уровне 3,5%.

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