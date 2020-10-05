НБУ не тормозит падение гривни: эксперты оценивают шансы увидеть курс 29 грн/доллар

Итогом прошлой недели — с 28 сентября по 2 октября — стало снижение курса гривни на межбанке на 15 копеек, на наличном рынке — на 10 копеек.

"На этой неделе снижение курса гривни будет продолжаться. НБУ не замедляет темпы падения гривни, а условий, которые могли бы развернуть движение курса на горизонте нет. Из-за этого мы вполне легко можем сохранить текущую динамику к концу недели превысить уровень в 28,50 гривен за доллар", — говорит в комментарии Delo.ua аналитик Alpari Максим Пархоменко.

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По прогнозам аналитиков ГК ForexClub, курс гривни в октябре может колебаться в диапазоне 28,0–28,75 гривен за доллар США. По их словам, на валютном рынке сохранятся девальвационные ожидания, и гривня продолжит проседать, однако интенсивность падения снизится. В октябре, к продажам валюты подключатся аграрии, а импортеры, наоборот, снизят активность, после закупок в сентябре.

Также в ГК ForexClub отмечают то, что нерезиденты оказывают существенное влияние на рынок, продолжая выводить свои инвестиции через продажу облигаций внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) и дивиденды. Инвесторы теряют свой интерес к покупке долговых бумаг с доходностью ниже 10%, и покупателями на рынке остаются государственные банки.

"Такая ситуация не позволяет полноценно финансировать дефицит бюджета, в результате чего Национальный банк вынужден прибегать к эмиссии гривни. Это, в свою очередь, усиливает инфляционные ожидания и запускает механизмы роста цен реального рынка, что еще больше давит на гривню и отворачивает инвесторов от низкодоходных гособлигаций", — говорит руководитель отдела аналитики ГК ForexClub Андрей Шевчишин.

По словам эксперта, НБУ будет сдерживать колебания и девальвационные атаки на рынке через интервенции и выкуп валюты.

В то же время, в ГК ForexClub считают, что ситуация на внешних рынках остается для гривни благоприятной: цены на зерновые культуры находятся на высоком уровне; цены на подсолнечное масло, хоть и упали, но удерживаются на уровнях августа, цены на железорудное сырье для экспортеров также остаются благоприятными.

Фактором, который ухудшает ситуацию для гривни, по словам аналитиков ГК ForexClub, является вероятность того, что аграрии не смогут выполнить внешнеторговые контракты из-за низкого урожая, и снизят предложение валюты на рынке. Также они считают, что существенное влияние на динамику американского доллара на мировых рынках могут оказать предстоящие выборы президента США.

Тем временем, в понедельник, 5 октября, по сравнению с пятницей, 2 октября, НБУ оставил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару почти без изменений — гривня подешевела с 28,3343 грн/доллар до 28,3408 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 5 октября:

✅ 1 доллар США — 28,3408 грн;

✅ 1 евро — 33,2324 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 30,7985 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 36,6762 грн.

На межбанковском валютном рынке 5 октября курс доллара к открытию торгов, по сравнению с пятницей, в покупке подорожал на 3 копейки, в продаже — на 4 копейки. 2 октября торги закрылись на уровне 28,36/28,37 грн/доллар, в понедельник открылись курсом 28,39/28,41 грн за доллар.

Евро на межбанке подорожал в покупке на 6 копеек, в продаже — на 7 копеек. 5 октября торги по евро стартовали в диапазоне 33,28/33,30 грн за евро. 2 октября закрылись на уровне 33,22 /33,23 грн/евро.

По прогнозам дилеров, коридор по доллару на межбанковских торгах сегодня будет 28,30-28,50 грн/доллар, по евро — 33,10-33,50 грн/евро.

На наличном рынке в понедельник утром средний курс покупки доллара составил 28,41 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 28,45 грн/доллар. В пятницу доллар покупали по курсу 28,31 грн/доллар, продавали по курсу 28,39 грн/доллар. Таким образом, в покупке доллар подорожал на 10 копеек, в продаже — на 6 копеек.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 33,13/33,20 грн/евро. В пятницу утром евро покупали дешевле на 7 копеек, продавали по такому же курсу. Курс был 33,06/33,20 грн/евро.