Политика 60 минут назад

НАБУ провела обыск у экс-нардепов по делу о поставках техники в армию

Обыски прошли у Сергея Пашинского и Ивана Винника

НАБУ провела обыск у экс-нардепов по делу о поставках техники в армию НАБУ провела обыск у экс-нардепов по делу о поставках техники в армию
Сергей Пашинский. Фото: Facebook

Бывший депутат Верховной Рады Сергей Пашинский заявил, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели у него обыски в рамках дела, где рассматривается производство бронированных автомобилей "Варта".

Об этом сам экс-парламентарий сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня в 7 утра ко мне пришли детективы НАБУ в сопровождении спецназа для проведения обыска по делу, где я обвиняюсь в организации производства бронированных автомобилей „Варта" с целью завладения бюджетными средствами", — написал экс-нардеп.

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По его словам, за время его заключения была проведена одна из крупнейших в истории Минобороны коррупционных сделок, которую теперь пытаются прикрыть очередными обвинениями в его адрес.

"Мне искренне жаль тех детективов, которые сегодня занимались этой неблагодарным делом, и которым придется доказывать, что 6 млн 900 тысяч грн — это более 9 млн 400 тысяч грн", — подчеркнул политик.

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В этот же день сотрудники НАБУ провели обыски на предприятии оборонно-промышленного комплекса "Украинская бронетехника", передает "Украинская правда".

Помимо этого, правоохранители провели обыски по месту жительства экс-нардепа от Блока Петра Порошенко Ивана Винника, директора предприятия Александра Кузьмы и его родственника Николая.

По данным источников в правоохранительных органах, обыски проходили в рамках досудебного расследования по факту завладения государственным имуществом и злоупотреблением служебным положением должностными лицами.

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Ранее сообщалось, что журналисты издания "Новое время" заявили о том, что Пашинский угрожал редколективу после журналистского расследованияо его причастности к коррупционным схемам в оборонной промышленности.

В НСЖУ заявили, что вынуждены обращаться к международным партнерам за помощью по этому поводу.

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны заявил, что рассмотрит факты возможной коррупции при закупке военной техники и оборудования, которые были описаны журналистами, из-за чего возник скандал с нардепом Сергеем Пашинским.

В государственном концерне "Укроборонпром" решили судиться с журналистами из-за публикации материала издания "Новое время" о схемах, которые используют чиновники в оборонной сфере.

 

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