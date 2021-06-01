Политика 10 минут назад

Нардепы хотят изменить Кодекс по процедурам банкротства

При разработке нормативно-правовых актов, необходимых для внедрения кодекса в действие, и были выявлены недостатки и противоречия, которые необходимо устранить

Фото: Delo.ua Фото: Delo.ua
Фото: Delo.ua

Верховная Рада планирует внести изменения в Кодекс по процедурам банкротства, необходимые для достижения стратегической цели вхождения Украины в ведущую двадцатку стран мира по условиям ведения бизнеса.

1 июня нардепы поддержали соответствующий законопроект №4409, за который проголосовали 256 парламентариев.

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По информации Минюста, при разработке нормативно-правовых актов, необходимых для внедрения кодекса в действие, были выявлены недостатки и противоречия, которые необходимо устранить.

Законопроект предлагает:

– усовершенствовать порядок отбора арбитражных управляющих в делах о банкротстве;

– исключить из текста кодекса некорректные или противоречивые нормы, а также конкретизировать положения кодекса;

– установить четкие сроки для погашения требований кредиторов и устранить возможность злоупотреблений со стороны арбитражного управляющего;

– урегулировать вопросы обращения с имуществом банкрота после закрытия производства по делу о банкротстве.

Кроме этого, нардепы предлагают и унифицировать терминологию в документе.

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Ранее сообщалось, что Верховная Рада на заседании 18 июня приняла во втором чтении и в целом законопроект №3322, который предусматривает на период действия карантина и в течение 90 дней после его отмены установить запрет на открытие производства по делам о банкротстве должников-юрлиц по заявкам кредиторов.

Напомним, 18 октября 2018 года Рада приняла Кодекс Украины по процедурам банкротства, который вводит в стране институт банкротства физических лиц.

21 октября 2019 года Кодекс по процедурам банкротства был введен в действие.

Также сообщалось, что взыскание убытков с экс-владельцев банков-банкротов будут проводить ведущие мировые юристы.

 

 

 

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