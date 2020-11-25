Нардепы представили альтернативный проект к "Дія City": за ФЛП и против бизнес-механизмов

Народные депутаты Украины из парламентских фракций "Голос" и "Батьквщина" выступили против законопроекта по реализации концепта "Дія City" в IT-отрасли, который разработали в Министерстве цифровой трансформации. При этом их альтернативные законопроекты содержат ряд узких мест, которые могут затормозить развитие этого сектора.

Обсуждение правительственной инициативы и альтернативных документов, зарегистрированных в Верховной Раде, состоялось в среду, 25 ноября.

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В частности, законопроект №4303-2 (он считается альтернативным к тому, который подало Министерство цифровой трансформации) не дает альтернативных сценариев для не-аутсорсинговых компаний, а также оставляют социальные гарантии и соблюдение трудовых прав на усмотрение работодателя. В частности нардеп из "Голоса" Кира Рудик отметила, что в законе не нужно прописывать правил объединений внутри правового режима "Дія City".

При этом парламентарий из фракции "Батькивщина" Андрей Николаенко выступает против модернизации найма сотрудников, но предлагает оставить трудоустройство через схемы физических лиц предпринимателей.

"Мы приветствуем создание и легализацию трудовых отношений в другом формате, помимо отношений исключительно с ФЛП, но считаем, что создавая новый правовой режим не должны лишать через изменения в Налоговый кодекс возможность компаний производить отношения и в формате ФЛП. Мы надеемся, что "Дія City" заработает идеально и все собственники компаний, а также работники захотят перейти на гиг-контракты (Один из ключевых инновационных элементов инициативы, по которому к концепция фриланса добавляются основные трудовые права работника — отпуск, больничные, минимальная зарплату — Delo.ua). Но мы точно этого не знаем", — отметил он.

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Николаенко выступил и против введения налога на выведенный капитал отдельно для IT-компаний. По мнению нардепа, это "создать больше проблем, чем преимуществ". Его видение также отражено в альтернативном законопроекте, и это лишает украинские IT-компании возможности использовать современные бизнес-инструменты и международные нормы корпоративного права. Такой подход также исключает из инициативы авторства народных депутатов возможности для развития венчурного инвестирования и стимулы для стартапов.

Отметим также, что при принятии альтернативного законопроекта будут проигнорированы и нормы об авторском праве и служебных произведениях, которые являются частью процесса гармонизации украинского права с правом ЕС. В частности, Рудик на уточняющий вопрос корреспондента Delo.ua ответила, что там прописана защита компаний от правоохранителей.

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"Концепция "Дія City" предусматривает особенные условия взаимодействия с правоохранительными органами и дополнительную защиту от вмешательства в свою деятельность. Этот правовой режим будет действовать 15 лет без изменений", — подытожила она.

Напомним, что Министерство цифровой трансформации реализует проект Дія City, который создаёт новые финансовые, налоговые и правовые условия для развития цифровой экономики в нашей стране. В Верховной Раде зарегистрированы законы "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине" и "О внесении изменений в уголовное законодательство относительно особого порядка осуществления расследования уголовного правонарушения с целью обеспечения надлежащих условий для развития цифровой экономики".