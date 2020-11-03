Почему Дія City — это надежда на новое развитие Украины — Денис Алейников, Минцифры

Министерство цифровой трансформации реализует проект Дія City, который создаёт новые финансовые, налоговые и правовые условия для развития цифровой экономики в нашей стране. В Верховной Раде зарегистрированы законы "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине" и "О внесении изменений в уголовное законодательство относительно особого порядка осуществления расследования уголовного правонарушения с целью обеспечения надлежащих условий для развития цифровой экономики".

Об особенностях проекта в интервью Delo.ua рассказал один из разработчиков законов, советник министра цифровой трансформации, legal lead проекта Дія City, адвокат Денис Алейников.

Сегодня на сайте Верховной Рады появились тексты законов, один из которых "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине", раньше был подан под другим названием. Почему подан новый закон и почему изменилось название?

– Изменилось не название, изменилась сама концепция — она стала шире, глобальней. Для исполнения сентябрьского указа президента Владимира Зеленского, Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров поставил комплексную задачу – создать в Украине привлекательные условия для работы IT-талантов со всего мира, обеспечив создание глобального технологического хаба – Дія City и использование его как драйвера роста цифровой экономики Украины.

Сегодня это уже не просто закон, это комплексная реформа. Непосредственно Закон "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине" предусматривает создание Дія City и вносит изменения в 26 законов (кодексов) Украины. Отдельными законами идут изменения в Налоговый Кодекс, УК и УПК, все под эгидой "стимулирования развития цифровой экономики".

И это только начало — первый пакет. Минцифра намерено последовательно делать шаг за шагом в создании условий для цифровой трансформации страны. Есть рабочая дорожная карта, следующая остановка — трансформация образования.

Что такое Дія City сегодня?

– Дія City — это не СЭЗ и не какой-то выделенный кластер. Дія City — это название специального правового режима ведения деятельности в IT для национальных и иностранных игроков. Режим Дія City будет действовать на всей территории Украины. Работать можно будет как из крупного города, так и из маленького села. Фактически Дія City — это трансформация всей Украины в международный диджитал-хаб.

Ключевых особенностей у правового режима Дія City несколько:

– Это модернизация найма – привлечение специалистов будет возможно через новую форму GIG. Это альтернатива ФОП, но с социальными гарантиями для работников: люди получат право на отпуск, больничный и так далее. При этом классический найм сотрудников, в том числе через контракт, и привлечение в проекты ФОП также возможны.

– Защита IP — внедрение европейских принципов приобретения и защиты имущественных прав на компьютерные программы и базы данных.

– Упрощение документооборота — внедрение мировой практики заключения on-line сделок и принципа ведения документооборота по ВЭД на английском языке.

– Внедрение концепции управляющих компаний (юрлицо-директор) для развития деятельности иностранных технологических компаний и холдинговых структур в Украине.

– Стимулирование создания международных стартапов в Украине — введение элементов английского права для структурирования стартапов и сделок в Украине по международным стандартам.

– Стимулирование венчурных инвестиций — внедрение института конвертируемого займа, широко распространенного в США инструмента привлечения венчурных инвестиций молодыми технологическими компаниями. Введение института "ликвидационных привилегий" для иностранных фондов и налоговой скидки для национальных инвесторов в стартапы.

– Создание специалистам дополнительных выгод от труда — введение опционов для работников (GIG). Это мировая практика, которая позволяет талантливому инженеру быть не только наемным работником, но и стать совладельцем компании.

Также предложениями в Налоговый Кодекс устанавливаются специальные правила налогообложения для организаций — резидентов Дія City, их работников и национальных инвесторов в украинские стартапы.

Предложениями в УК и УПК устанавливаются дополнительные гарантии личности в уголовном процессе и вводятся многие другие прогрессивные изменения, направленные на развитие цифровой экономики.

Какая цель этого законопроекта?

– Если простыми словами, то базовая цель — это создание в стране комфортных условий для работы национальных талантов, а также привлечение иностранных талантов из США, ЕС, других стран. Это будет способствовать формированию в стране международного центра знаний, центра компетенций. Технологическая мультикультурность создаст условия для появления в стране международных стартапов, ориентированных на глобальные технологические тренды. Стартапы имеют шансы вырасти в национальные технологические компании, продающие цифровой продукт на глобальный рынок. И это не просто история про большие деньги. Минцифра хочет, чтобы в стране выросли собственные Google Facebook и Amazon, которые сформируют новую экономику Украины и обеспечат достойное место Украины в европейской и мировой цифровой повестке.

Google, Facebook, мировая цифровая повестка, не кажется ли вам, что это всё-таки слишком фантастические цели для такой небольшой страны как Украина?

– Не нужно необоснованно занижать планку. Беларусь страна ещё меньше, 9,5 млн человек. Когда мы работали над реформой Парка высоких технологий в Беларуси и вводили меры по стимулированию развития стартапов, многие тоже не верили, что это вообще сработает. Сегодня созданные в Беларуси стартапы и продуктовые компании входят в мировые ТОПы по целому ряду направлений. Белорусы уже продавали стартапы и Google, и Facebook. Мне в свое время повезло работать над структурированием этих проектов. Что это значит? Это значит, что эти стартапы создали такие технологии, которые не смогли создать на то время ни Google, ни Facebook, поэтому они их и купили. Не боги горшки обжигают.

Украинские ребята сделали немало выдающихся продуктов в цифре, они уже продавали стартапы Snapchat и другим мировым грандам. Последний пример — недавний успех стартапа ReFace, который впервые в истории Украины стал №1 в мировом App Store.

Минцифра поступает сегодня абсолютно четко и обоснованно, стремясь развить этот успех Украины, поставить его на системную основу и достичь еще более грандиозных целей.

Что даст Украине эта цифровая повестка?

– Интернет сделал мир глобальным. Гражданин уже не живет в стране — он живет в смартфоне. Бизнес уже не работает в стране — он работает в интернете. Пандемия показала, если ваш бизнес не в интернете — у вас завтра не будет бизнеса. Если у страны нет собственной цифровой повестки, нет своих цифровых продуктов — у нее завтра не будет будущего. Такие страны останутся просто ресурсом, источником сырья — "человеко-часов для выполнения задач" для тех стран, которые будут создавать собственный цифровой продукт, сервис и захватывать через него влияние над вниманием миллиардов людей и процессами по всему миру. Страны, создающие для мира цифровой продукт, будут доминировать через этот продукт не только в мировой цифровой экономике, но и в мировой политике будущего.

Человек может физически находиться в Украине, но если он целый день социализируется, например, в Фейбуке или в Инстаграме, то большой вопрос, где он живет. Государства, которые не строят свою цифровую повестку, не присутствуют в интернете, рано или поздно потеряют значительную долю власти.

Дiя City – это только про стартапы или про весь IT– бизнес?

– Стать резидентом Дiя City сможет любая компания, осуществляющая деятельность в IT по направлениям, предусмотренным законом (от разработки ПО до научных исследований в ИКТ).

Вместе с тем Дiя City – это, прежде всего, про людей. В стране сегодня порядка 200 000 талантливых IT-специалистов. Цель Минцифры — поддержать прежде всего их, предложить им альтернативу работе по найму, дать им возможность попробовать создать свой продукт, свой стартап. Для этого и предусмотрены в законе основные меры – и стимулирование венчурного финансирования стартапов (ребятам ведь нужны деньги на этот эксперимент), и создание коллаборации с зарубежными специалистами (так легче понять мировые тренды), и многое другое.

Да, не каждый стартап будет успешен и легко может провалиться, но при развитом венчурном финансировании основатель стартапа не проигрывает никогда, он даже в случае неудачи выигрывает — приобретает предпринимательский опыт в технологическом секторе. Каждый хотел бы дать своему ребенку такой шанс. И каждый его получит. Страна тоже не проигрывает никогда — она выращивает класс опытных молодых предпринимателей. Это важно. Завтра они создадут что-то другое. А если стартап взлетит, молодой инженер заработает столько, сколько его коллеги по найму не смогут заработать и за всю жизнь. Деньги придут в страну — выиграют все. Историй успеха молодых мультимиллионеров и в Беларуси, и в Украине уже немало. Минцифра хочет поддержать талантливых ребят, создать развитую стартап-экосистему и условия для масштабирования успеха в интересах всей страны.

Что даст Дiя City бизнесу, не связанному с IT, обычным людям?

– Смотрите, до сих пор страны хотят принять у себя Олимпиаду. Бьются за это право. Зачем? Во-первых, это почетно и возможность привлечь к себе внимание всего мира. Во-вторых, в страну приедут спортсмены и туристы со всего мира и потратят в ней свои деньги. Эффект перелива работает: заработают деньги гостиницы, рестораны, парикмахерские, продавцы сувениров, обычные люди. Вся экономика получит эффект.

Международный технологический хаб — это как Олимпиада, только длится она минимум 15 лет (по нашему закону) и тратить государству на нее ничего не нужно. К примеру, приедут талантливые иностранцы работать в страну — кто-то квартиру захочет снять, кто-то дом построить, кому-то водитель или переводчик будет нужен — самые обычные люди всегда найдут как заработать, если в страну приезжают люди с деньгами или просто заходят деньги, потому что талантливые люди создают в стране успешные проекты.

Законы очень большие и сложные, английское право, GIG — как новая форма привлечения специалистов, изменения во множество законов Украины, тут трансформируется многое из того, что было в стране. Вы думаете это реально, что депутаты с этим разберутся и Верховная Рада проголосует, а идея не зависнет на годы?

– Да, это выглядит сложно, я согласен. Мы часто слышим, что не проголосуют, что мол даже специалисты в английском праве тут быстро не разберутся. Но мы и не предлагаем голосовать специалистам в английском праве — мы предлагаем голосовать специалистам в жизни. Я не знаю, проголосует ли вся Верховная Рада, но я уверен, что каждый депутат, которому не безразлично будущее его детей и будущее его страны, проголосует.

Уверен, что каждый из этих смелых людей, поверивших в Дiя City, войдет в историю как человек, чьими руками создана новая, независимая, современная страна — цифровая Украина.