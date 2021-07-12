Названы самые прибыльные и убыточные банки Украины за 5 месяцев 2021 года

Самыми прибыльными банками в Украине по итогам первых 5 месяцев 2021 года были ПриватБанк, украинская "дочка" российского Сбербанка и Райффайзен Банк.

Об этом следует из данных Национального банка Украины.

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Таким образом, десятка самых прибыльных банков выглядит так:

- ПриватБанк (8,69 млрд грн);

- Сбербанк (1,94 млрд грн);

- Райффайзен Банк (1,87 млрд грн);

- ПУМБ (1,65 млрд грн);

- Универсал Банк (1,35 млрд грн);

- Альфа-Банк (1,28 млрд грн);

- ОТП Банк (1,07 млн грн);

- Укрэксимбанк (894,9 млн грн);

- Ситибанк (598,5 млн грн);

- Креди Агриколь Банк (569 млн грн).

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Указано, что за первые 5 месяцев 2021 года общая прибыль банковской системы Украины составила 23,84 млрд грн (на 17,7% меньше, чем за аналогичный период 2020 года).

При этом государственные Ощадбанк отчитался о 463,3 млн грн прибыли, а Укргазбанк — о 434,3 млн грн.

В то же время убытки в январе-мае 2021 года получили 10 банков:

- Правэкс Банк (88,85 млн грн);

- "Земельный капитал" (33,8 млн грн);

- БТА Банк (22,31 млн грн);

- Юнекс Банк (17,58 млн грн);

- Индустриалбанк (15,33 млн грн);

- Украинский банк реконструкции и развития (6,7 млн грн);

- Альпари Банк (5,8 млн грн);

- Первый инвестиционный банк (3,81 млн грн);

- АП Банк (3,59 млн грн);

- "Траст Капитал" (1,34 млн грн).

Напомним, в 2020 году из 73 платежеспособных украинских банков 65 были прибыльными и получили чистую прибыль 47,7 млрд грн, что перекрыло убытки восьми банков на общую сумму 6,4 млрд грн.

Таким образом, в прошлом году украинские банки получили 41,3 млрд грн чистой прибыли, что на 29% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, когда банковский сектор заработал рекордные 58,4 млрд грн. Причем самыми прибыльными банками в 2020 году, как и годом ранее, были ПриватБанк и Райффайзен Банк Аваль.

Как сообщалось, за первые 5 месяцев 2021 года украинские банки выдали 3651 ипотечный кредит на общую сумму более 2,8 млрд грн.