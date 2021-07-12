Крупный бизнес 50 минут назад

Крупнейшие госкомпании Украины за три месяца 2021 года получили 25 млрд грн прибыли

При этом суммарный убыток 7 предприятий из ТОП-15 госпредприятий за первый квартал составляет около 2,4 млрд грн

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

За первые три месяца 2021 года 8 из 15 крупнейших государственных предприятий Украины получили совокупные доходы в размере около 25 млрд грн.

Об этом со ссылкой на отчеты о выполнении показателей финансовых планов этих предприятий сообщает "Марлин".

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При этом больше всего прибыли получили:

- "НАК "Нафтогаз Украины" на сумму 12,6 млрд грн;

- "Оператор газотранспортной системы Украины" — 4,7 млрд грн;

- "Укрэнерго" — 3,7 млрд грн;

- "Укргидроэнерго" — 2,2 млрд грн.

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В то же время наибольшие убытки получили железнодорожники и авиаотрасль, которые объясняют негативные финрезультаты последствиями COVID-19.

В частности, в первом квартале "Укрзализныця" получила 1,7 млрд грн чистых убытков, "Украэрорух" — 205,8 млн грн убытков и аэропорт "Борисполь" — 196,7 млн грн убытков.

Указано, что суммарный убыток 7 предприятий из ТОП-15 госпредприятий за первый квартал составляет около 2,4 млрд грн.

Как отмечается, приведенные финансовые показатели являются промежуточными. Окончательные выводы о финансовом состоянии ТОП-15 госпредприятий можно будет сделать по результатам всего 2021 года.

Известно, что в 2020 году правительство определило ТОП-15 госпредприятий для реализации реформы корпоративного управления в соответствии с руководящими принципами Организации экономического сотрудничества и развития — ОЭСР.

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