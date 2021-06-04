"Большая стройка" помогла "Укравтодору" в 2020 году сократить убытки в 16 раз

За счет реализации программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" и проведенной оптимизации работы предприятий, подчиненных "Укравтодору", Государственному агентству автомобильных дорог Украины в прошлом году удалось сократить убытки более чем в 16 раз по сравнению с 2019 годом. Об этом "Укравтодор" сообщает на своей официальной странице в Facebook.

"Одним из ключевых факторов, который помог увеличить доходность государственных предприятий "из орбиты" "Укравтодора", стала реализация президентской программы Большая стройка", — пишет "Укравтодор".

Всего в сферу управления "Укравтодора" входят 23 субъекта хозяйствования: 11 экономически активных госпредприятий, столько же неработающих или находящихся в стадии ликвидации, и АО "ГАК "Автомобильные дороги Украины", которое на 100% принадлежит государству.

В составе АО "ГАК "Автомобильные дороги Украины" находится 31 дочернее предприятие.

Те 11 госпредприятий, которые являются экономически активными, по итогам 2020 года получили 13,5 млн грн чистой прибыли. Самая большая прибыль в размере 9,4 млн гривен — у ГП "Госдор НИИ".

При этом суммарно все 23 субъекта хозяйствования показали убыток в размере 116,5 млн грн. Это в 16,3 раза меньше, чем было в 2019 году — 1,6 млрд грн.

Как объясняют в "Укравтодоре", причинами убыточности ряда предприятий являются устаревшая техническая база, отсутствие достаточного количества квалифицированных рабочих, а также наложенные судебными решениями санкции.

"Уменьшение убыточности ГАК невозможно без его реформирования. "Укравтодор" провел внутренний аудит, инициировал уголовные производства по региональным структурам, где были обнаружены коррупционные нарушения. И хотя значительная часть облавтодоров была искусственным образом доведена до банкротства, АО "ГАК "Автомобильные дороги Украины" владеет значительными материально-техническими ресурсами, часть которых является объектами критической инфраструктуры государства", — отмечают в "Укравтодоре".

С началом "Большой стройки" в 2020 году "Укравтодор" сконцентрирован на максимальном развитии экономически активных предприятий.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что до конца 2023 года "Укравтодор" планирует восстановить всю сеть государственных дорог.