Госпредприятие "Украэрорух" получило 206 млн грн убытков в первом квартале 2021 года

Государственное предприятие "Украэрорух" отчиталось о чистых убытках на сумму 205,8 млн грн за первый квартал 2021 года.

Об этом свидетельствует отчет о выполнении показателей финансового плана предприятия в январе-марте нынешнего года, сообщает "Марлин".

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Указано, что за первый квартал также увеличилась задолженность по кредитам предприятия. Если в январе сумма обязательств составляла 939 млн грн, то уже в марте — 968,7 млн грн.

При этом в пользу государства госпредприятие уплатило налогов, взносов и сборов на сумму 166,5 млн грн, что составляет 80% от запланированного показателя.

Напомним, полный 2020 год "Украэрорух" закончил с убытком 1,5 млрд грн. Предприятие объясняет негативные финансовые результаты последствиями ограничений из-за пандемии СOVID-19.

В пояснительной записке Мининфраструктуры по эффективности управления объектами государственной собственности в 2020 году говорится о накоплении долга частной компании "МАУ" перед "Украэрорухом".

Также в профильном Мининфраструктуры перечислили меры, направленные на улучшение ситуации на предприятии:

- создана рабочая группа по оперативному реагированию на кризисные ситуации финансово-экономического характера;

- привлечены кредитные деньги с целью финансирования операционной деятельности предприятия, недопущения остановки предоставления аэронавигационных услуг и обеспечения безопасности полетов.

В ведомстве также перечислили введенные меры по экономии денег:

- минимизация ряда операционных расходов и расходов на персонал;

- уменьшено финансирование проектов капитальных инвестиций до минимально необходимого уровня;

- приняты меры по стимулированию увеличения объемов воздушного движения в воздушном пространстве Украины.

Как известно, уже несколько лет на госпредприятие не назначают руководителя. С октября 2019 года предприятием "Украэрорух" руководит исполняющий обязанности директора Андрей Ярмак.

Государственное предприятие "Украэрорух" подчинено Мининфраструктуры и осуществляет обслуживание воздушного движения Украины.

Как сообщалось, за четыре месяца 2021 года объемы пассажирских перевозок украинских авиакомпаний уменьшились по сравнению с соответствующим периодом 2020 года на 16,2% и составили 1 млн 632,9 тысячи человек.