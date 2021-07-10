С начала года банки выдали ипотечных кредитов почти на 3 млрд грн — НБУ

В мае 2021 года украинские банки выдали 843 ипотечных кредита на общую сумму 666,9 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), всего за первые пять месяцев года банки выдали 3 тысячи 651 ипотечный кредит на общую сумму более 2,8 млрд грн.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уровень нового ипотечного кредитования вырос почти в 2,5 раза по количеству договоров и более, чем утроился в денежном измерении.

Согласно результатам очередного опроса банков об объемах выданных ипотечных кредитов населению, кредиты на покупку жилья на вторичном рынке недвижимости остаются драйвером рынка: их доля в мае составила 89% от количества и 87% от объема всех выданных ипотечных кредитов.

В НБУ отмечают, что пять самых активных банков заключили более 90% новых сделок.

Так, средний размер кредита на покупку жилья в мае сохранился на уровне 791 тысяч грн. При этом, средний размер нового ипотечного кредита на покупку первичной недвижимости в отчетном месяце снизился до 878 тысяч грн против 925 тысяч грн в апреле, а вторичной — наоборот вырос до 780 тысяч грн с 771 тысяч грн.

В мае средневзвешенная эффективная ставка ипотечного кредита снизилась в обоих сегментах: на первичном рынке — до 15,7% с 17,4% в апреле, на вторичном — до 13,4% с 13,5%.

"Заметное снижение стоимости кредитов на первичном рынке в мае произошло из-за уменьшения доли в новых выдачах на рынке одного из активных в ипотечном кредитовании банков, который предлагает заемщикам сравнительно высокую эффективную процентную ставку", — отмечают в Нацбанке.

Напомним, в I квартале банки выдали 1 тысячу 811 ипотечных кредитов на общую сумму почти 1,4 млрд грн.

По сравнению с первым кварталом прошлого года новое ипотечное кредитование выросло на 51% по количеству договоров и более чем в два раза в денежном выражении.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2020 года Рада продлила мораторий на взыскание имущества по валютной ипотеке, хотя НБУ призывал депутатов не принимать это решение.

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