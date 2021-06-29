Доступная ипотека: за неделю количество и сумма кредитов подскочили на 7%

По состоянию на 29 июня текущего года уполномоченные банки в ходе выполнения государственной программы "Доступная ипотека 7%" подписали 495 кредитных договоров на общую сумму 421,3 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, из общего количества на первичном рынке было подписано 22,13% договоров, на вторичном — 77,87%.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По данным Минфина, в настоящее время уполномоченные банки рассматривают 819 заявок на участие в программе на общую сумму 705,5 млн грн, из которых 19,38% составляет первичный рынок и 80,62% — вторичный.

В Программе задействовано 23 региона, в том числе город Киев. Согласно поданным гражданами заявкам на получение кредитов, самыми активными регионами на прошлой неделе были:

- город Киев (35,2%);

- Киевская область (29,1%);

- Харьковская область (6,5%);

- Львовская область (5,7%);

- Ровенская область (4,2%).

Читайте также: В Украине стремительно растут объемы ипотечного кредитования

Прирост по сравнению с данными начала прошлой недели составляет:

+ 7% — количество кредитов и + 7% — суммы кредитов;

+ 5% — количество заявок и + 4% — суммы заявок.

В Минфине отмечают, что 14 уполномоченных банков, которые присоединились к госпрограмме, продолжают совершенствовать собственные процедуры в соответствии с условиями программы, разрабатывают информационные материалы для потенциальных заемщиков, проводят обучение персонала.

Напомним, в I квартале банки выдали 1 тысячу 811 ипотечных кредитов на общую сумму почти 1,4 млрд грн.

По сравнению с первым кварталом прошлого года новое ипотечное кредитование выросло на 51% по количеству договоров и более чем в два раза в денежном выражении.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2020 года Рада продлила мораторий на взыскание имущества по валютной ипотеке, хотя НБУ призывал депутатов не принимать это решение.

Источник фото: Depositphotos.