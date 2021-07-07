Деньги со счетов должников автоматически списываться не будут — разъяснение Минюста

С введением в действие в Украине автоматической системы исполнительного производства (АСИП) деньги на счету должников будут арестованы, однако они не могут быть списаны.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции. По информации Минюста, арестовать деньги на счету исполнительная служба может только, если суд подтвердит неуплату штрафа или задолженности по ЖКХ. То есть, деньги на счету останутся, но использовать их будет нельзя.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Представим, что кто-то не заплатил штраф за нарушение правил дорожного движения или коммунальные услуги или задолжал вам средства (в том числе, алименты на содержание ребенка или заработную плату). Этот факт должен сначала подтвердить своим соответствующим решением суд или другой орган (должностное лицо). Если после этого должник так и не возвращает средства — в дело вступает Государственная исполнительная служба или частные исполнители. Они, в частности, могут арестовать средства на банковских счетах должника. Именно процедуру коммуникации между исполнителями и банками и было упрощено", — пояснили в Минюсте.

Как отмечают в министерстве, госпредприятие "Национальные информационные системы" на сегодняшний день проводит работы по доработке программного обеспечения АСИП в направлении введения автоматизации процесса получения исполнителями информации по банковским счетам должника.

Читайте также: В Украине хотят мгновенно арестовывать банковские счета должников

Таким образом, после того, как программное обеспечение полноценно заработает, банки будут сообщать в электронном режиме не только факт наличия банковских счетов у должника, но и их номера и суммы остатков на них.

"То есть, появится возможность накладывать арест исключительно на один счет должника в одном банке, а не на все его счета в различных банковских учреждениях, как это происходит сейчас. Соответственно, средствами на неарестованных счетах их владелец сможет свободно распоряжаться. Все это возможно только в случае открытия исполнительного производства", — добавили в Минюсте.

Напомним, 6 июля в Украине полноценно заработала автоматизированная система исполнительного производства, которая позволит автоматически арестовывать средства на банковских счетах должников.

Ранее Министерство юстиции Украины опубликовало реестр должников, в котором на данный момент находится более 1,7 миллиона украинцев. 92% исполнительных производств — это взыскание с физических лиц, 8% — с юридических.