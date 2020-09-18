НБУ одернул коммерческие банки: страховка для клиентов обязательна не всегда

Сотрудники банков в Украине могут злоупотреблять правами клиентов, навязывая те или иные дополнительные услуги, например, страховку, утверждая, что она является "обязательной", хотя это не всегда так.

Об этом говорится в разъяснении на сайте Национального банка Украины.

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При этом в НБУ отметили, что в отдельных случаях страхование действительно является обязательным.

"Если вы берете кредит на жилье, вам нужно будет застраховать квартиру или дом, которые являются предметом ипотеки. Это требование статьи 7 Закона Украины "О страховании" и статьи 8 Закона Украины "Об ипотеке", — говорится в сообщении.

В то же время обязанность банка — дать клиенту возможность выбрать страховщика из перечня компаний, с которыми сотрудничает финансовое учреждение.

"Если банк утверждает, что есть возможность оформить страховку только в одной конкретной компании, — это нарушение (статья 20 Закона Украины "О потребительском кредитовании")", — пояснили в регуляторе.

Там также рассказали, что в случае оформления автокредита есть несколько нюансов.

Во-первых, каждый водитель обязан иметь полис страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (проще говоря, "автогражданку"). Законодательство не требует от банка оформлять такой полис при выдаче кредита, но банки обычно включают его оформление в пакет услуг. Однако финучреждение должно дать клиенту возможность выбрать страховщика из перечня аккредитованных компаний (требование статьи 20 Закона Украины "О потребительском кредитовании"), подчеркнули в НБУ.

Во-вторых, банк может предложить клиенту застраховать предмет залога — то есть авто. Такая страховка называется КАСКО. Она не является обязательной, но может быть полезной как для клиента, так и для банка. Ведь уменьшит риски в случае повреждения авто, которое находится в залоге.

В то же время страхование не является обязательным, если вы берете потребительский кредит (не автокредит или ипотеку), открываете счет, делаете перевод денег или меняете валюту, заявили в Нацбанке.

Указано, что среди обращений в Национальный банк есть случаи введения клиентов в заблуждение. Например, работник финансового учреждения уверяет, что при получении потребительского кредита нужно обязательно оформить страхование жизни, а при оформлении денежного перевода — купить страховку от несчастного случая.

Сами банки в ответ на запросы Национального банка утверждают, что финансовое учреждение имеет право предлагать клиентам сопутствующие продукты, но страхование в таких случаях не является обязательным. Поэтому клиенты якобы имеют право отказаться от страховки. Ведь банку запрещено требовать от клиента приобретения товаров или услуг, как обязательного условия предоставления банковских услуг. Это норма статьи 55 Закона Украины "О банках и банковской деятельности".

"Если работники банка нарушают ваши права, нужно жаловаться. Сначала к самому банку, а затем в Национальный банк. Это поможет установить системность таких нарушений со стороны конкретных учреждений и позволит НБУ как регулятору повлиять на нарушителей и исключить такую ​​практику в будущем", — резюмировали в Нацбанке.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины планирует ввести дистанционный подход к инспекционным проверкам в банковских финансовых учреждениях.