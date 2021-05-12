НБУ раскрывает информацию о владельцах небанковских финучреждений

Национальный банк Украины (НБУ) запустил специальный тематический вебсайт (лендинг), посвященный раскрытию реальных владельцев небанковских финансовых учреждений.

Как сообщает пресс-служба регулятора, на сайте собрана подробная информация об этапах раскрытия структур собственности, их согласовании с требованиями НБУ, даны примеры заполнения документов для участников рынка, а также типовые схемы сокрытия владельцев.

В Нацбанке отмечают, что приведенная на странице информация — ознакомительная и может быть использована поставщиками финансовых услуг при подготовке документов о структуре собственности.

По словам директора департамента лицензирования НБУ Александра Бевза, вопрос прозрачности финансового сектора — один из ключевых для Национального банка.

"В 2014-2016 годах "тест на прозрачность" прошли украинские банки, раскрыв своих реальных владельцев. В 2021 году настала очередь небанковских финансовых учреждений. Мы понимаем, что это совершенно новые требования для небанковского рынка, поэтому дали достаточно времени. Небанковские финучреждения должны раскрыть владельцев до 17 июня 2021 года. Чтобы сделать адаптацию максимально безболезненной, большое внимание мы уделяем непосредственному общению с участниками рынка, разъяснению требований и правил", — рассказал Бевз.

Начиная с середины мая на вебсайте будет постоянно обновляться информация о количестве небанковских финучреждений, которые уже раскрыли своих владельцев и подали в Национальный банк документы о структуре собственности.

Кроме этого, на вебсайте приведены типовые схемы сокрытия реальных собственников. А именно: "футбольные команды", где ни один акционер не обладает более 10%, структуры с номинальными держателями, циклические структуры, использование трастовых конструкций, раскрытых с нарушением требований, и другие.

Напомним, в сентябре 2019 года Верховная Рада приняла закон о "сплите", который разделяет функции Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) между Нацбанком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Это решение было одним из требований Международного валютного фонда. Его целью является улучшение регулирования в сфере финансовых услуг путем ликвидации одного из регуляторов — Нацкомфинуслуг.

Ранее Delo.ua рассказывало подробнее о плюсах и минусах таких изменений.