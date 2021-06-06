НБУ рефинансировал три украинских банка на 800 млн грн

Национальный банк Украины на аукционе 4 июня предоставил трем банкам 800 млн грн рефинансирования сроком до 84 дней под 7,5% годовых.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В частности, в сообщении о результатах проведения тендера по поддержанию ликвидности банков говорится:

"04.06.2021 состоялся количественный тендер по рефинансированию банков сроком до 84 дней, по результатам которого удовлетворены заявки 3-х банков на 800 млн грн по процентной ставке 7,5% годовых".

В то же время, какие именно банки получили рефинансирование, не уточняется.

Напомним, в конце февраля Национальный банк Украины провел ежегодный пересмотр перечня системно важных банков.

По информации НБУ, количество системно важных банков уменьшилось на одно учреждение — в этом году в перечень не попал Кредобанк.

Ранее сообщалось, что в IV квартале 2020 года банковский сектор Украины сохранил положительную динамику привлечения средств бизнеса и населения, а восстановление кредитования было устойчивым в большинстве сегментов.

Напомним, НБУ утвердил подход к определению справедливой стоимости муниципальных облигаций, которые могут быть включены в пул залогов по кредитам рефинансирования.