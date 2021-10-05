НБУ хочет отменить налог на долгосрочные депозиты: кто от этого выиграет

Госбюджет на 2022 год может остаться без одной из статей наполнения — суммы налога на долгосрочные депозиты. По крайней мере, с такой инициативой выступает НБУ накануне рассмотрения Верховной Радой в первом чтении (не позднее 20 октября) проекта закона о государственном бюджете на следующий год. Отменить хотят только НДФЛ (18%), а 1,5% военного сбора планируют оставить. Напомним, налог на депозиты был введен в 2014 году в связи с критической ситуацией по наполнению госбюджета. Он включает 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора

Delo.ua анализирует инициативу регулятора и рассказывает, кто выиграет от такого решения, если оно будет принято.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Конечно же, Минфин будет против: с депозитов в бюджет поступает около 4 млрд грн", — говорит основатель компании Performance Managment Сергей Сароян.

Вместе с этим он отмечает, что уже давно наблюдается тенденция по перетоку денег населения со срочных счетов на счета до востребования: только с начала 2021 года, по данным НБУ, часть средств до востребования в депозитном портфеле банков выросла с 42% до 48%, что несет определенные риски для финансовой системы Украины.

Речь идет о том, что в любой момент средства до востребования могут быть выведены с банковских счетов, а также конвертированы в валюту. В таком случае, по словам Сергея Сарояна, проблемы могут возникнуть как на уровне банковской системы, так и на уровне курса гривни (угроза его стабильности).

Читайте также: Счетная палата выявила почти 33 млрд грн неучтенных резервов госбюджета

Возможный (в случае возникновения какого-то кризиса) отток средств со счетов до востребования сегодня является и угрозой для отдельных банков. Так, например, в одном из самых крупных украинских банков, государственном ПриватБанке, часть срочных вложений, по данным НБУ, составляет только 36% от всего депозитного портфеля. Больше всего срочных вложений находится в депозитном портфеле А-Банка — 91% всего депозитного портфеля.

По идее, отмена налога на долгосрочные депозиты должна увеличить привлекательность самих срочных депозитов. "Сейчас люди не видят большого смысла в том, чтобы класть свои деньги на долгосрочные депозиты под проценты, которые не превышают уровень инфляции, и при этом еще заморачиваться с налогами. Если это будет привлекательно, они, возможно, будут рассматривать депозиты на более долгий срок, но, честно говоря, у меня есть сомнения, что это сработает, так как риски депозитов не в этом", — говорит руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.

Не в существующем налоге на долгосрочные депозиты видит проблему их незначительной части в депозитных портфелях банков и Сергей Сароян. "Какого-то значительного положительного эффекта отмена налога не вызовет. В то время как отсутствие доверия к банковской системе будет и дальше мотивировать людей держать деньги на краткосрочных депозитах в организациях с наиболее удобным сервисом. Большую роль эти налоги не играют: вследствие высоких темпов инфляции мало кто действительно рассчитывает заработать на депозитах. Люди просто хранят средства в тех банках, где предлагают наиболее качественное обслуживание", — говорит он.

В ситуации неопределенности из-за пандемии особого эффекта от отмены налогообложения долгосрочных депозитов эксперты не ожидают. "Люди предпочитают не расставаться с деньгами надолго", — говорит Сергей Сароян. "Смысла стимулировать рост долгосрочных депозитов сейчас я не вижу", — добавляет Александр Паращий.

В то же время финансовый аналитик Алексей Кущ в налогообложении депозитов видит дискриминацию этого финансового инструмента для вложений по сравнению с таким финансовым инструментом, как ОВГЗ, которые не облагаются налогом. "То есть создаются такие стимулы, чтобы люди вкладывали свои средства в государственный долг, а не в банковскую систему. Ну и, соответственно, государство в этом плане выигрывает конкуренцию за деньги у банков", — говорит он. В таком контексте финансовый аналитик положительный момент отмены налогообложения долгосрочных депозитов видит в том, что будет выравнено налоговое давление на вложения в депозиты с вложениями в ОВГЗ.

С другой стороны, по словам Сергея Сарояна, следует помнить, что банки активно используют клиентские средства для покупки этих самых ОВГЗ и тем самым кредитуют страну, в то время как проделывать это в условиях снижения интереса к долгосрочным депозитам становится сложнее. Он считает, что именно отсюда и рождаются инициативы по увеличению привлекательности именно долгосрочных вкладов.

Вместе с этим отмена налогообложения только долгосрочных депозитов имеет и свои маневренные риски. "Это, например, откроет огромный путь к оптимизации банковских инструментов. То есть будут оформлять долгосрочные депозиты и записывать в договоре к нему, что клиент может по договоренности с банком забирать себе эти депозиты. Фактически все долгосрочные депозиты будут краткосрочными и среднесрочными, и контролировать это будет довольно сложно", — говорит Алексей Кущ.

Читайте также: Гетманцев о первых итогах "налоговой амнистии": "Сумма небольшая, но ажиотаж есть"

Еще одну причину, почему именно сейчас проталкивают идею отмены налогов на долгосрочные депозиты, Алексей Кущ видит в налоговой амнистии.

"Предполагаю, что норму об отмене налогообложения долгосрочных депозитов лоббируют политические элиты. Они после налоговой амнистии, которая сейчас продолжается, задекларируют определенную часть активов, которые будут амнистированы. После этого смогут оперировать значительными объемами денежных средств, став легальными миллионерами. Вместе с этим делиться с государством своими деньгами (платить налоги) они не хотят. Вложение средств в долгосрочные депозиты, с которых будет снято налогообложение, может стать для них выходом. Предположительно, они и сформируют портфели долгосрочных депозитов банков. В помощь им наличие инсайдерской информации, административное влияние… То есть при угрозе возникновения любого кризиса они смогут забрать свои депозиты заблаговременно. К тому же смогут получать со своих депозитов достаточно привлекательные проценты", — говорит аналитик.

Ранее Нацбанк расширил требования к банкам, которые будут привлекаться к хранению запасов наличности регулятора и проведению операций с ними во всех регионах страны. Новые требования ввели для дальнейшего развития делегированной модели организации наличного обращения.