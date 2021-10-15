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Банки 40 минут назад

Не больше 100 в месяц: ПриватБанк ввел лимиты на переводы с карты на карту

Для отправителя количество переводов лимитировано сотней переводов по Украине и 25-ю за границу. Для получателя — соответственно 100 и 30-ю переводами

ПриватБанк ввел лимиты на переводы с карты на карту ПриватБанк ввел лимиты на переводы с карты на карту
ПриватБанк ввел лимиты на переводы с карты на карту

ПриватБанк установил новые правила денежных переводов с карты на карту. Новые ограничения введены для противодействия отмыванию средств и затронут только тех клиентов, которые совершают более 100 таких операций в месяц.

Об этом сообщили в пресс-службе ПриватБанка.

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"По правилам внутренней политики банка, основанной на требованиях финмониторинга и правилах платежных систем, лимиты устанавливаются на календарный месяц (с 1-го по 30/31-е числа) как для переводов по Украине, так и за границу", — сообщили в финучреждении.

Так, для отправителя количество переводов лимитировано сотней переводов по Украине и 25-ю за границу. Для получателя — соответственно 100 и 30-ю переводами.

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В "ПриватБанке" добавили, что 99,7 процента клиентов банка пользуются "Приватом24", не выходя за пределы указанных лимитов.

"Банк работает строго в рамках законодательства по противодействию отмыванию грязных денег и требований финансового мониторинга. Поэтому с октября 2021 мы вносим незначительные коррективы в правила осуществления р2р переводов по лимитам на переводы с карты на карту Visa / Mastercard через все каналы", — говорится в сообщении.

Кроме того, как объяснили в ПриватБанке, действуют исключения. Лимиты не распространяются на благотворительность, а также сбор денег на лечение или другие волонтерские проекты. Чтобы такой перевод не заблокировали, клиенту нужно обраться в службу поддержки "Привата" по телефону или онлайн. В процессе потребуется подтвердить цель перевода с помощью ссылок из соцсетей или документов, которые свидетельствуют о ведении благотворительной деятельности. Лимит с карты будет снят в течение суток.

Согласно статистике Национального банка Украины, на 1 июня 2021 года по размеру общих активов ПриватБанк занимал в рейтинге 1-е место (550,58 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.

Напомним, 18 декабря 2016 года правительство, сославшись на предложение Национального банка и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, решило национализировать крупнейший на украинском рынке банк и влило в его капитал более 155 млрд грн.

Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

С тех пор бывшие собственники, бизнесмены, которых государство считает аффилированными с собственниками лицами, и государство судятся в судах различных стран, выясняя справедливость различных аспектов национализации финучреждения.

Напомним,  Национальный банк расширил требования к банкам, которые будут привлекаться к хранению запасов наличности регулятора и проведению операций с ними во всех регионах страны. Новые требования ввели для дальнейшего развития делегированной модели организации наличного обращения.

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