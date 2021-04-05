Не тільки через локдаун: чому хиталася гривня і що буде з курсом далі

У понеділок, 5 квітня, курс гривні, який в останній банківський день минулого тижня скотився по відношенню до долара на міжбанку до позначки 28,0150/28,04 грн/долар, у банках — до позначки 27,80/28,00 грн/долар, почав зміцнюватися. Правда, поки тільки на міжбанківських торгах.

Так, з початку відкриття торгів до обіду курс долара упав з 28,01/28,03 грн/долар до 27,92/27,93 грн/долар. Котирування знижуються на фоні перевищення пропозиції американської валюти над попитом.

Напередодні аналітики прогнозувати низьку активність на міжбанківському валютному ринку, оскільки сьогодні на європейських ринках вихідний день, пов'язаний з католицькими великодніми святами. Торги відбуваються в режимі TOM (поставка валюти на наступний робочий день). Хід торгів це підтверджує. Йдуть операції по лотах до 500 тисяч доларів.

У банках середній курс долара щодо гривні в середині дня становитв 27,81/28,05 грн/долар.

Падіння курсу гривні в останній банківський день минулого тижня аналітики ринку пов’язують не тільки із введенням нового локдауну в Україні. Причин називають кілька.

"Поточна девальвація гривні викликана тривожними новинами з окупованих територій Донбасу та виходом нерезидентів з ОВДП. За минулий тиждень вони продали ОВДП на 540 млн гривень і тепер їхня сукупна частка в цих паперах становить 103,72 млрд гривень", — каже у коментарі Delo.ua аналітик RoboForex Андрій Гойлов. При цьому зазначає, що свої вкладення в ризикові активи, до яких належать і наші облігації в силу їх спекулятивного рейтингу, інвестори скорочують у всьому світі.

Про те, що ключовий тиск на ринок чинять нерезиденти, які фіксують свої інвестиції, говорить і керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин. "На тлі епідеміологічних проблем, провалу вакцинації і локдаунів в економічно активних регіонах, а також ризиків військової ескалації на Донбасі інвестори виводять капітали", — каже він.

Підтримка курсу гривні НБУ — у останній банківський день минулого тижня регулятор продав на міжбанку близько 80 млн доларів — на думку аналітиків також може мати негативні наслідки.

"Минулого місяця Нацбанк купив на міжбанку 50 млн доларів США, але зараз витратив на підтримку курсу гривні помітно більше. Тому вважаю, що в квітні сальдо активних операцій НБУ виявиться негативним. Це, в свою чергу, викличе зменшення міжнародних резервів України. Подальша динаміка курсу гривні до долара США і євро буде визначатися обсягами її пропозиції від нерезидентів", — говорить Андрій Гойлов. Водночас аналітик RoboForex очікує, що долар США щодо гривні скоректується цього тижня до рівня 27,90 грн/долар, а єдина європейська валюта, ймовірно, зросте до позначки в 33,15 грн/євро.

Про те, що закриття ринку 2 квітня на курсі вище 28 гривень за долар, показало слабкість гривні, так як це був рівень двомісячних максимумів, і відкрило шлях до зони 28,25 гривень за долар, говорить Андрій Шевчишин.

"Ослаблення гривні може підключити до покупок внутрішніх покупців, які були на паузі в зв'язку з очікуванням сезонного зміцнення гривні. Якщо це станеться, гривня отримає додатковий імпульс до ослаблення, особливо з огляду на прискорення інфляції. На тлі карантину і локдаунів наростають ризики для наповнення бюджету, і відповідно — необхідність пошуку додаткових джерел фінансування дефіциту. Пауза у співпраці з МВФ і невизначеність з єврооблігаціями будуть підігрівати спекулятивні настрої ринку. Можна прогнозувати, що гривня в найближчій перспективі продовжить слабшати щодо долара і ризикує увійти в діапазон 28-28,25 гривень за долар", — каже аналітик Forex Club.

Не очікують помітної зміни курсу долара щодо гривні цього тижня в Альпарі.

"Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 28 грн/долар, а готівковий долар в банках буде торгуватися поблизу 27,9/28,1 грн/долар", — каже в коментарі Delo.ua старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб.

У квітні в Альпарі очікують помірного зниження долара щодо гривні і більш помітного зниження євро за рахунок того, що європейська валюта може продовжити дешевшати на світовому ринку. Там прогнозують, що до кінця місяця долар може торгуватися в діапазоні 27,6-28,1 грн/долар, євро — в діапазоні 31,0-31,7 грн/долар.

Загалом, в Альпарі відмічають, що в березні динаміка гривні зміцнилася і щодо долара, і щодо євро, при цьому падіння євро було набагато помітнішим. "Виходячи з офіційних курсів, встановлених НБУ, долар за березень знизився з 27,93 грн/долар до 27,89 грн/долар (-0,2%). Курс євро знизився з 34,15 грн/євро до 32,72 грн/євро (-4,2%)", — зазначає Вадим Іосуб. Більш інтенсивне падіння євро він пов'язує з його зниженням на світовому валютному ринку. Так, за місяць валютна пара EUR/USD знизилась з 1,2230 до 1,1740 (-4,0%). При цьому з початку 2021 року долар упав щодо гривні на 1,4%, а євро подешевшав до національної валюти на 5,8%.

Джерело фото: Depositphotos