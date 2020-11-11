Нотариальная палата просит Минюст повысить зарплату государственным нотариусам

Нотариальная палата Украины (НПУ) обратилась к министру юстиции Украины по поводу содействия в решении вопроса обеспечения достойных условий оплаты труда работников государственных нотариальных контор и государственных нотариальных архивов.

Как сообщает пресс-служба Нотариальной палаты, о необходимости повышения должностных окладов государственным нотариусам говорилось в резолюции акции мирного протеста нотариусов от 25 февраля 2019 года.

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По этому поводу НПУ уже обращалась в Минюст и просила инициировать соответствующие изменения перед правительством.

В НПУ напоминают, что с 1 июля 2019 года должностные оклады государственных нотариусов были несколько увеличены, однако все же остаются очень низкими, по сравнению со средним уровнем заработной платы по Украине, который составляет 10 000 грн.

В частности, размер месячного должностного оклада у заведующего Государственной нотариальной конторы (ГНК) — 5 600 грн (было 4 000 грн), у государственного нотариуса — 4 900 грн (было 3 200 грн), у архивариуса — 3 490 грн (было 1 895 грн). В НПУ считают, что этого недостаточно для преодоления кадрового дефицита в государственном нотариате.

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НПУ настаивает на установлении должностных окладов государственных нотариусов в следующих размерах:

– заведующего ГНК, государственного нотариального архива (ГНА) — 10 прожиточных минимумов;

– заместитель заведующего ГНК, ГНА — девять прожиточных минимумов;

– государственного нотариуса ГНК — восемь прожиточных минимумов;

– консультанта государственных нотариальных контор — шесть прожиточных минимумов;

– оператора компьютерного набора I категории, делопроизводителя — пять прожиточных минимумов;

– оператора компьютерного набора II категории, архивариуса — четыре прожиточных минимума.

Напомним, в ноябре 2018 года Министерство юстиции начало публиковать фамилии регистраторов и нотариусов, которым аннулирован или ограничен доступ в госреестры. Как сообщила заместитель министра по вопросам государственной регистрации Елена Сукманова, на сайте ведомства будут также указаны сроки ограничения доступа.

По ссылке на сайте Минюста можно найти полный список регистраторов и нотариусов с информацией о том, когда и на сколько их отключили от реестра или полностью аннулировали доступ.