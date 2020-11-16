Политика 1 час назад

Новоизбранный мэр Конотопа умер от Covid-19

53-летний победитель выборов не справился с коварной болезнью

Фото: скриншот предвыборного ролика Лугового Фото: скриншот предвыборного ролика Лугового
Фото: скриншот предвыборного ролика Лугового

Новоизбранный мэр Конотопа Сумской области Александр Луговой скончался в результате болезни. Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат Верховной Рады из группы "За будущее" Игорь Молоток, избранный от мажоритарного округа, куда входит Конотоп.

"Ушел из жизни новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой. Страшная весть и большая потеря. Он победил на выборах и отчаянно боролся за жизнь с коварной болезнью. Казалось, что самое страшное уже позади, но это было не так... Вечная память и вечный покой... Соболезнования родным и близким. Выдержки и единства общине Конотопа, которая избрала путь изменений и развития", — написал он.

Кратко и по делу в Telegram

В свою очередь, как сообщает местное издание Sumy Today, Луговой умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Ему было 53 года.

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На прошедших 25 октября выборах он баллотировался как самовыдвиженец и победил представителя "Свободы", действующего мэра Артема Семенихина, получив 37,3% голосов. Сам Семенихин набрал лишь 31,9%.

Отметим, что в конце октября от Covid-19 умерло двое переизбранных мэров. В частности, от болезни скончался градоначальник Борисполя Киевской области Анатолий Федорчук. Новые выборы там назначили на 31 января.

Кроме того, стало известно о смерти мэра Новгорода-Северского Черниговской области Олега Бондаренко. Официальные результаты этих выборов ЦИК пока не публиковал, однако, как сообщает множество СМИ, по данным параллельного подсчета, он также был переизбран на новый срок.

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