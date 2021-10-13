Экономика 1 час назад

Образование XXI века: как инновационные подходы к обучению трансформируют экономику

Украинские вузы на данный момент категорически не готовы к экономике будущего и даже по актуальным специальностям не учитывают потребностей времени

Образование XXI века: как инновационные подходы к обучению трансформируют экономику Образование XXI века: как инновационные подходы к обучению трансформируют экономику

Новые времена — новые профессии. Еще 150 лет назад ни один населенный пункт нельзя было себе представить без кузнеца: изготовление инструментов, гвоздей и подков — все это возлагалось на него. И уход от ручного труда, создание заводов и массовое появление моторного транспорта сделали эту профессию ненужной массовому потребителю.

Факторов, влияющих на развитие рынка труда, множество: от моды и трендов до уровня технологического развития и международной конъюнктуры. Умение адаптироваться к новым условиям — важный залог успешности в будущем. И что будет иметь спрос?

Подпишитесь на канал DELO.UA

В этом году Государственное бюро статистики США представило результаты исследования рынка труда в период с 2020 по 2030 год. За это время в Соединенных Штатах создадут почти 12 млн новых рабочих мест (+11,9% по сравнению с текущими показателями).

По данным Всемирного экономического форума, за десять лет в наибольшем выигрыше окажутся две категории работников: те, кто обслуживает работу ВИЭ, и работники сферы здравоохранения.

Рост доли возобновляемых источников в общей структуре экономики порождает высокий запрос на специалистов по их обслуживанию. Так, в США количество операторов ветровых станций вырастет более чем на 68%, а средняя годовая зарплата на 37% будет превышать среднюю по рынку.

В Штатах, где от пандемии COVID-19 погибло на 300 тыс. человек больше, чем во время Второй мировой войны, особенно ощутима потребность в развитии медицины. Так, 9 из 20 самых популярных профессий США к 2030 будут давать различные медицинские специальности: от помощников терапевта до медсестер.

По оценкам экспертов, будет расти число тех, кто работает из дома, а также работников в сферах IT, кибербезопасности и компьютерных технологий. Но готова ли Украина к такому будущему?

Буду откровенным: украинская система образования пока не соответствует ни запросам рынка, ни ключевым мировым тенденциям.

Статистика показывает, что более 55% украинцев, которые получали высшее образование, не работают по специальности, что указывает сразу на две важные проблемы. Первая — немало украинцев получают высшее образование "для галочки", чем по профессиональной необходимости.

Вторая — программы украинских вузов даже по актуальным специальностям не учитывают потребностей времени. Обладая дипломом инженера, выпускники многочисленных вузов работают с оборудованием и технологиями 80-х годов прошлого века.

Едва ли не единственное исключение из этой тенденции — отрасль IT, которая в 2020 году уже составляла 3,9% от национального ВВП. Украинские специалисты пользуются высоким спросом на мировом рынке благодаря качественной подготовке. Но из-за отсутствия конкурентных рабочих мест и условий для развития тысячи профессионалов уезжают за границу, часто навсегда.

Очевидно: для того, чтобы сохранить свой рабочий и интеллектуальный потенциал, государство и бизнес должны создать условия для образования и работы в Украине.

Начиная с 2014 года команда Киевского международного экономического форума воплощает важную миссию — способствует интеграции Украины в мировое сообщество как равноправного перспективного игрока. Мы ежегодно приглашаем представителей украинского и мирового бизнеса для обсуждения вопросов развития экономики.

КМЭФ объединяет не только представителей частного сектора, но и чиновников, ученых и экспертов для обсуждения ключевых экономических вопросов и глобальных трендов. Нынешний форум собрал более 120 спикеров, которые попытались оценить перспективы места Украины в мире и развития инвестиционного климата.

В течение 8 лет мы собирали лучшую мировую экспертизу из выступлений лидеров национального и международного бизнеса, лауреатов Нобелевских премий и представителей правительства ради развития эффективного образования для предпринимателей и украинских emerging leaders в различных сферах общественной и политической жизни.

Этой осенью мы расширяем горизонты и запускаем принципиально новый инновационный образовательный проект — Академию КМЭФ.

Миссия нашего проекта — предложить Украине философию, нетворк и инструменты для развития лидеров и максимального раскрытия экономического потенциала. Уже 5 ноября мы начинаем флагманскую образовательную программу "Лидерство для экономического развития", касающуюся разных аспектов макроэкономики, глобальных трендов, фандрейзинга, стратегирования, культуры и PR, GR и включающую многие бизнес-кейсы.

Современное образование для предпринимателей и инвесторов, госслужащих, лидеров мнений, журналистов, экспертов и будущих лидеров изменений поможет создать в Украине мощное сообщество профессионалов, готовых работать для достижения самых высоких целей профессионального и персонального развития.

Для первого набора Академии КМЭФ мы отбираем 30 участников. Звездные спикеры-практики, диалоги с представителями власти и международными экспертами, а также Alumni Club — все это станет доступным для участников Академии. Специально созданный Фонд КМЭФ будет покрывать часть расходов участников программы.

Мы убеждены: современное образование от Академии КМЭФ может стать мощным импульсом для развития национальной экономики!

Больше об Академии КМЭФ и программе "Лидерство для экономического развития" вы можете узнать по ссылке https://forumkyiv.academy/

 

АВТОР:

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Киевпастранс может потерять 14 млн гривен из-за недофинансирования КГГА судебных расходов
Киевпастранс может потерять 14 млн гривен из-за недофинансирования КГГА судебных расходов
В столице Украины прошел Киевский международный экономический форум
В столице Украины прошел Киевский международный экономический форум
На НГЗ заявили, что в случае остановки завода бюджет потеряет миллиарды гривен
На НГЗ заявили, что в случае остановки завода бюджет потеряет миллиарды гривен
Загрузка...
Новое видео
Чем больше денег у стартапа, тем хуже! Инвестор Илья Лаурс о том, сколько и куда нужно вкладывать

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Срыв отопительного сезона: в Офисе президента заявили, что проблем нет и "газа достаточно"

  3. В Украине с 15 октября уходит в "красную" зону первая область

  4. Регионы Украины объявляют чрезвычайную ситуацию: больницы и садики без отопления

  5. Легко бросить курить: бывшие курильщики о том, как им удалось избавиться от зависимости

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...