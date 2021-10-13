Образование XXI века: как инновационные подходы к обучению трансформируют экономику

Новые времена — новые профессии. Еще 150 лет назад ни один населенный пункт нельзя было себе представить без кузнеца: изготовление инструментов, гвоздей и подков — все это возлагалось на него. И уход от ручного труда, создание заводов и массовое появление моторного транспорта сделали эту профессию ненужной массовому потребителю.

Факторов, влияющих на развитие рынка труда, множество: от моды и трендов до уровня технологического развития и международной конъюнктуры. Умение адаптироваться к новым условиям — важный залог успешности в будущем. И что будет иметь спрос?

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В этом году Государственное бюро статистики США представило результаты исследования рынка труда в период с 2020 по 2030 год. За это время в Соединенных Штатах создадут почти 12 млн новых рабочих мест (+11,9% по сравнению с текущими показателями).

По данным Всемирного экономического форума, за десять лет в наибольшем выигрыше окажутся две категории работников: те, кто обслуживает работу ВИЭ, и работники сферы здравоохранения.

Рост доли возобновляемых источников в общей структуре экономики порождает высокий запрос на специалистов по их обслуживанию. Так, в США количество операторов ветровых станций вырастет более чем на 68%, а средняя годовая зарплата на 37% будет превышать среднюю по рынку.

В Штатах, где от пандемии COVID-19 погибло на 300 тыс. человек больше, чем во время Второй мировой войны, особенно ощутима потребность в развитии медицины. Так, 9 из 20 самых популярных профессий США к 2030 будут давать различные медицинские специальности: от помощников терапевта до медсестер.

По оценкам экспертов, будет расти число тех, кто работает из дома, а также работников в сферах IT, кибербезопасности и компьютерных технологий. Но готова ли Украина к такому будущему?

Буду откровенным: украинская система образования пока не соответствует ни запросам рынка, ни ключевым мировым тенденциям.

Статистика показывает, что более 55% украинцев, которые получали высшее образование, не работают по специальности, что указывает сразу на две важные проблемы. Первая — немало украинцев получают высшее образование "для галочки", чем по профессиональной необходимости.

Вторая — программы украинских вузов даже по актуальным специальностям не учитывают потребностей времени. Обладая дипломом инженера, выпускники многочисленных вузов работают с оборудованием и технологиями 80-х годов прошлого века.

Едва ли не единственное исключение из этой тенденции — отрасль IT, которая в 2020 году уже составляла 3,9% от национального ВВП. Украинские специалисты пользуются высоким спросом на мировом рынке благодаря качественной подготовке. Но из-за отсутствия конкурентных рабочих мест и условий для развития тысячи профессионалов уезжают за границу, часто навсегда.

Очевидно: для того, чтобы сохранить свой рабочий и интеллектуальный потенциал, государство и бизнес должны создать условия для образования и работы в Украине.

Начиная с 2014 года команда Киевского международного экономического форума воплощает важную миссию — способствует интеграции Украины в мировое сообщество как равноправного перспективного игрока. Мы ежегодно приглашаем представителей украинского и мирового бизнеса для обсуждения вопросов развития экономики.

КМЭФ объединяет не только представителей частного сектора, но и чиновников, ученых и экспертов для обсуждения ключевых экономических вопросов и глобальных трендов. Нынешний форум собрал более 120 спикеров, которые попытались оценить перспективы места Украины в мире и развития инвестиционного климата.

В течение 8 лет мы собирали лучшую мировую экспертизу из выступлений лидеров национального и международного бизнеса, лауреатов Нобелевских премий и представителей правительства ради развития эффективного образования для предпринимателей и украинских emerging leaders в различных сферах общественной и политической жизни.

Этой осенью мы расширяем горизонты и запускаем принципиально новый инновационный образовательный проект — Академию КМЭФ.

Миссия нашего проекта — предложить Украине философию, нетворк и инструменты для развития лидеров и максимального раскрытия экономического потенциала. Уже 5 ноября мы начинаем флагманскую образовательную программу "Лидерство для экономического развития", касающуюся разных аспектов макроэкономики, глобальных трендов, фандрейзинга, стратегирования, культуры и PR, GR и включающую многие бизнес-кейсы.

Современное образование для предпринимателей и инвесторов, госслужащих, лидеров мнений, журналистов, экспертов и будущих лидеров изменений поможет создать в Украине мощное сообщество профессионалов, готовых работать для достижения самых высоких целей профессионального и персонального развития.

Для первого набора Академии КМЭФ мы отбираем 30 участников. Звездные спикеры-практики, диалоги с представителями власти и международными экспертами, а также Alumni Club — все это станет доступным для участников Академии. Специально созданный Фонд КМЭФ будет покрывать часть расходов участников программы.

Мы убеждены: современное образование от Академии КМЭФ может стать мощным импульсом для развития национальной экономики!

Больше об Академии КМЭФ и программе "Лидерство для экономического развития" вы можете узнать по ссылке https://forumkyiv.academy/